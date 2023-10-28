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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 15:47 |
824
0

Хавбек Кривбасса оформил дубль. Три игрока лидируют в гонке бомбардиров УПЛ

Олег Кожушко оформил 6 голов

28 октября 2023, 15:47 |
824
0
Хавбек Кривбасса оформил дубль. Три игрока лидируют в гонке бомбардиров УПЛ
ФК Кривбасс

В матче чемпионата Украины против Днепра-1 полузащитник Кривбасса Олег Кожушко оформил дубль и довел счет своим голам в сезоне УПЛ до шести.

Кожушко вместе с хавбеком Динамо Виталием Буяльским и партнером по команде Максимом Задеракой лидируют в списке лучших бомбардиров чемпионата.

У 25-летнего игрока в 12 матчах сезона 6 голов и две результативные передачи.

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Кривбасс Кривой Рог Олег Кожушко Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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