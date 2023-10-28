Хавбек Кривбасса оформил дубль. Три игрока лидируют в гонке бомбардиров УПЛ

В матче чемпионата Украины против Днепра-1 полузащитник Кривбасса Олег Кожушко оформил дубль и довел счет своим голам в сезоне УПЛ до шести.

Кожушко вместе с хавбеком Динамо Виталием Буяльским и партнером по команде Максимом Задеракой лидируют в списке лучших бомбардиров чемпионата.

У 25-летнего игрока в 12 матчах сезона 6 голов и две результативные передачи.