«Не знаю, кем меня записали». Селезнев рассказал, чем занимается в Днепре-1
После завершения карьеры стал функционером
Экс-форвард «Днепра» и сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о том, чем занимается в руководстве «Днепра-1» после завершения карьеры.
«Не знаю, как меня записали... Брали как скаута. Сейчас выполняю эти функции. Должен быть коннект между игроками и руководством. Я не так давно закончил карьеру, поэтому немного легче мне этот коннект оформить. Если ребятам нужна помощь, то я удовольствием помогу».
«Что касается Юрия Максимова, то мне нравится атмосфера в команде. Важно, чтобы игроки были довольны», – сказал Селезнев.
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