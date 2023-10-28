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  4. «Не знаю, кем меня записали». Селезнев рассказал, чем занимается в Днепре-1
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 19:15 |
876
3

«Не знаю, кем меня записали». Селезнев рассказал, чем занимается в Днепре-1

После завершения карьеры стал функционером

28 октября 2023, 19:15 |
876
3
«Не знаю, кем меня записали». Селезнев рассказал, чем занимается в Днепре-1
instagram. Евнений Селезнев

Экс-форвард «Днепра» и сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о том, чем занимается в руководстве «Днепра-1» после завершения карьеры.

«Не знаю, как меня записали... Брали как скаута. Сейчас выполняю эти функции. Должен быть коннект между игроками и руководством. Я не так давно закончил карьеру, поэтому немного легче мне этот коннект оформить. Если ребятам нужна помощь, то я удовольствием помогу».

«Что касается Юрия Максимова, то мне нравится атмосфера в команде. Важно, чтобы игроки были довольны», – сказал Селезнев.

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Днепр-1 Евгений Селезнев Украинская Премьер-лига
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 3
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turist86
Посада - цар
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+1
alex55
главное чтобы личный состав на бутылку не посадил.
Ответить
0
Віктор Коробка
Хоч сказали, коли за зарплатнею проходити?
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0
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