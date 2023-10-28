«Не знаю, кем меня записали». Селезнев рассказал, чем занимается в Днепре-1

Экс-форвард «Днепра» и сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о том, чем занимается в руководстве «Днепра-1» после завершения карьеры.

«Не знаю, как меня записали... Брали как скаута. Сейчас выполняю эти функции. Должен быть коннект между игроками и руководством. Я не так давно закончил карьеру, поэтому немного легче мне этот коннект оформить. Если ребятам нужна помощь, то я удовольствием помогу».

«Что касается Юрия Максимова, то мне нравится атмосфера в команде. Важно, чтобы игроки были довольны», – сказал Селезнев.