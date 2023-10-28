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  4. ВИДЕО. Защитник Кривбасса оформил роскошный гол в ворота Днепра-1
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 15:25 |
755
0

ВИДЕО. Защитник Кривбасса оформил роскошный гол в ворота Днепра-1

Денис Кузык оформил классный гол

28 октября 2023, 15:25 |
755
0
ВИДЕО. Защитник Кривбасса оформил роскошный гол в ворота Днепра-1

На 41-й минуте матча «Кривбасс» - «Днепр-1» защитник хозяев Денис Кузык оформил классный гол и сделал счет 2:0. Денис сместился с фланга и отправил мяч в дальний угол.

«Днепр-1» впервые за семь матчей пропустил больше одного мяча за игру.

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Денис Кузык Кривбасс Кривой Рог Днепр-1 Украинская Премьер-лига Кривбасс - Днепр-1
Источник Sport.ua
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