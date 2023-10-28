ВИДЕО. Защитник Кривбасса оформил роскошный гол в ворота Днепра-1

На 41-й минуте матча «Кривбасс» - «Днепр-1» защитник хозяев Денис Кузык оформил классный гол и сделал счет 2:0. Денис сместился с фланга и отправил мяч в дальний угол.

«Днепр-1» впервые за семь матчей пропустил больше одного мяча за игру.