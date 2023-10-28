Украина. Премьер лига28 октября 2023, 15:25 |
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ВИДЕО. Защитник Кривбасса оформил роскошный гол в ворота Днепра-1
Денис Кузык оформил классный гол
28 октября 2023, 15:25 |
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На 41-й минуте матча «Кривбасс» - «Днепр-1» защитник хозяев Денис Кузык оформил классный гол и сделал счет 2:0. Денис сместился с фланга и отправил мяч в дальний угол.
«Днепр-1» впервые за семь матчей пропустил больше одного мяча за игру.
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