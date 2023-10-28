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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 15:06 |
247
0

Заря – Полесье. Стали известны стартовые составы

Матч 12-го тура УПЛ начнется в 16:00

28 октября 2023, 15:06 |
247
0
Заря – Полесье. Стали известны стартовые составы
Стадион Левый Берег

Сегодня, 28 октября, «Заря» на стадионе «Левый Берег» в матче двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет житомирское «Полесье». Начало матча – в 16:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 13-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Валерия Кривенцова и Юрия Калитвинцева на матч:

«Заря»: Турбаевский, Данченко, Джордан, Батагов, Яцык, Кирюханцев, Вантух, Жан Клод, Мичин, Горбач, Герреро.

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Шаповал, Тейлор, Танковский, Мустафаев, Кушниренко, Козак, Макуана, Ариелсон.

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Источник Sport.ua
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