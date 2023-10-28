Тренер Тоттенхэма о шансах на титул АПЛ: «Пусть фанаты мечтают»
Постекоглу остоожен на фоне первых успехов
Несмотря на восемь побед в стартовых десяти турах АПЛ, наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу не готов сказать о том, что лондонская команда будет сражаться за титул.
«Шансы на титул? Дайте фанатам «Тоттенхэма» помечтать. Справедливо сказать, что у болельщиков команды в последнее время было не так много поводов для радости. Важно, чтобы мы могли делать фанов довольными. Для этого игроки и выходят на поле».
«Сны длятся до тех пор, пока тебя не разбудили, так что посмотрим», – сказал Постекоглу.
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