Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Тоттенхэма о шансах на титул АПЛ: «Пусть фанаты мечтают»
Англия
28 октября 2023, 14:42 |
272
0

Тренер Тоттенхэма о шансах на титул АПЛ: «Пусть фанаты мечтают»

Постекоглу остоожен на фоне первых успехов

28 октября 2023, 14:42 |
272
0
Тренер Тоттенхэма о шансах на титул АПЛ: «Пусть фанаты мечтают»
Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на восемь побед в стартовых десяти турах АПЛ, наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу не готов сказать о том, что лондонская команда будет сражаться за титул.

«Шансы на титул? Дайте фанатам «Тоттенхэма» помечтать. Справедливо сказать, что у болельщиков команды в последнее время было не так много поводов для радости. Важно, чтобы мы могли делать фанов довольными. Для этого игроки и выходят на поле».

«Сны длятся до тех пор, пока тебя не разбудили, так что посмотрим», – сказал Постекоглу.

По теме:
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
Мудрик – вне заявки, Ярмолюк – на замене. Стартовые составы на матч АПЛ
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Посмотрим, какие планы у клуба и Галлахера»
Тоттенхэм Ангелос Постекоглу чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Бокс | 28 октября 2023, 07:43 2
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой вечер бокса

Игорь КОСТЮК: «Словакия? Все мои планы связаны с Динамо»
Футбол | 28 октября 2023, 14:25 0
Игорь КОСТЮК: «Словакия? Все мои планы связаны с Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Словакия? Все мои планы связаны с Динамо»

Главный тренер молодежки «Динамо» (U-19) рассказал об отношениях с тренерами первой команды

Колос – Динамо Киев. Стали известны стартовые составы
Футбол | 28.10.2023, 13:59
Колос – Динамо Киев. Стали известны стартовые составы
Колос – Динамо Киев. Стали известны стартовые составы
Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента
Футбол | 27.10.2023, 21:01
Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента
Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Футбол | 28.10.2023, 10:00
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не помню такого в Шахтере. Что ж они такого наделали?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не помню такого в Шахтере. Что ж они такого наделали?»
26.10.2023, 10:10 3
Футбол
Почему Шахтер хочет быть похожим на Фейеноорд
Почему Шахтер хочет быть похожим на Фейеноорд
27.10.2023, 06:55 31
Футбол
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
27.10.2023, 10:07 1
Бокс
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
28.10.2023, 00:05 23
Футбол
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
26.10.2023, 22:39 3
Бокс
Барселона может получить неожиданное усиление на Эль Класико
Барселона может получить неожиданное усиление на Эль Класико
26.10.2023, 21:13
Футбол
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
26.10.2023, 20:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем