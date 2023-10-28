Вест Хэм нацелился на ключевого полузащитника Ювентуса

Лондонский «Вест Хэм» нацелился на итальянского полузащитника туринского «Ювентуса» Мануэля Локателли, сообщает издание Tutto Juve.

«Молотобойцы» готовы предложить за 25-летнего футболиста 40 миллионов евро. Но «Ювентус» не хочет продавать ключевого игрока, контракт которого действует до лета 2026 года.

В этом сезоне Мануэль Локателли сыграл за «Ювентус» 9 матчей в Серии А, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 30 миллионов евро.