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  4. Вест Хэм нацелился на ключевого полузащитника Ювентуса
Италия
28 октября 2023, 14:51 |
234
0

Вест Хэм нацелился на ключевого полузащитника Ювентуса

Мануэль Локателли может перейти в клуб АПЛ

28 октября 2023, 14:51 |
234
0
Вест Хэм нацелился на ключевого полузащитника Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

Лондонский «Вест Хэм» нацелился на итальянского полузащитника туринского «Ювентуса» Мануэля Локателли, сообщает издание Tutto Juve.

«Молотобойцы» готовы предложить за 25-летнего футболиста 40 миллионов евро. Но «Ювентус» не хочет продавать ключевого игрока, контракт которого действует до лета 2026 года.

В этом сезоне Мануэль Локателли сыграл за «Ювентус» 9 матчей в Серии А, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 30 миллионов евро.

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Мануэль Локателли Вест Хэм Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
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