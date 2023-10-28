Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Баварии: «Хотел бы, чтобы Мусиала оставался с нами подольше»
Германия
28 октября 2023, 13:26 | Обновлено 28 октября 2023, 13:27
84
0

Президент Баварии: «Хотел бы, чтобы Мусиала оставался с нами подольше»

Херберт Хайнер – об интересе к форварду Джамалу Мусиале

28 октября 2023, 13:26 | Обновлено 28 октября 2023, 13:27
84
0
Президент Баварии: «Хотел бы, чтобы Мусиала оставался с нами подольше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер прокомментировал интерес к форварду Джамалу Мусиале со стороны других клубов.

«Если другие клубы интересуются Мусиалой – не удивительно. У него с нами контракт до 2026 года и он знает, что у него есть в «Баварии», знает, что здесь для него всегда открыты двери. Я бы хотел, чтобы он оставался с нами подольше», – сказал Хайнер.

В нынешнем сезоне в составе «Баварии» 20-летний Джамал Мусиала сыграл девять матчей, в которых забил два гола и сделал три результативных передачи.

По теме:
Бавария планирует продлить контракт с Мануэлем Нойером
Томас ТУХЕЛЬ: «Томасу Мюллеру никогда не понравится сидеть на скамейке»
Шлоттербек огорчил и своих, и чужих. Но Бохуму это не помогло
Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу Джамал Мусиала
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента
Футбол | 27 октября 2023, 21:01 4
Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента
Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента

Майкон не хочет возвращаться в Украину, несмотря на контракт

Марк ОВЕРМАРС: «Испытывал эйфорию, когда мы побеждали Шахтер со счетом 2:0»
Футбол | 28 октября 2023, 09:54 0
Марк ОВЕРМАРС: «Испытывал эйфорию, когда мы побеждали Шахтер со счетом 2:0»
Марк ОВЕРМАРС: «Испытывал эйфорию, когда мы побеждали Шахтер со счетом 2:0»

«Горняки» не позволили функционеру отпраздновать как следует

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ван Леувену нужно было играть в другой футбол»
Футбол | 28.10.2023, 10:58
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ван Леувену нужно было играть в другой футбол»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ван Леувену нужно было играть в другой футбол»
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Футбол | 28.10.2023, 10:00
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Футбол | 27.10.2023, 15:24
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лестер доминирует в Чемпионшипе: как им это удалось
Лестер доминирует в Чемпионшипе: как им это удалось
26.10.2023, 14:23 15
Футбол
Таблица коэффициентов. Норвегия оторвалась от Украины, Греция приблизилась
Таблица коэффициентов. Норвегия оторвалась от Украины, Греция приблизилась
27.10.2023, 10:23 9
Футбол
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 8
Футбол
«Он пропадет без вести». Фьюри пообещал опубликовать компромат на Усика
«Он пропадет без вести». Фьюри пообещал опубликовать компромат на Усика
26.10.2023, 15:56 6
Бокс
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
27.10.2023, 10:07 1
Бокс
Почему Шахтер хочет быть похожим на Фейеноорд
Почему Шахтер хочет быть похожим на Фейеноорд
27.10.2023, 06:55 31
Футбол
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
26.10.2023, 20:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем