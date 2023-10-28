Президент Баварии: «Хотел бы, чтобы Мусиала оставался с нами подольше»
Херберт Хайнер – об интересе к форварду Джамалу Мусиале
Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер прокомментировал интерес к форварду Джамалу Мусиале со стороны других клубов.
«Если другие клубы интересуются Мусиалой – не удивительно. У него с нами контракт до 2026 года и он знает, что у него есть в «Баварии», знает, что здесь для него всегда открыты двери. Я бы хотел, чтобы он оставался с нами подольше», – сказал Хайнер.
В нынешнем сезоне в составе «Баварии» 20-летний Джамал Мусиала сыграл девять матчей, в которых забил два гола и сделал три результативных передачи.
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