Левандовски сможет сыграть. Известна заявка Барселоны на матч с Реалом
В состав каталонцев вернулась группа травмированных игроков
Каталонская «Барселона» опубликовала официальный список игроков, которые смогут сыграть в поединке 11-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала».
В состав команды вернулось 3 травмированных игроков: защитных Жюль Кунде, полузащитник Рафинья и нападающий Роберт Левандовски. Но Хави все еще не может рассчитывать на Сержи Роберто, Педри и Френки де Йонга.
Принципиальный поединок между «Барселоной» и «Реалом» состоится 28 октября в 17:15 на «Эстадио Олимпико». Напомним, каталонцы не могут играть на «Камп Ноу» из-за реконструкции легендарного стадиона.
Our squad list for #ElClásico! 👊 pic.twitter.com/V1C9oWLBzf— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2023
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