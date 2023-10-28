Левандовски сможет сыграть. Известна заявка Барселоны на матч с Реалом

Каталонская «Барселона» опубликовала официальный список игроков, которые смогут сыграть в поединке 11-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала».

В состав команды вернулось 3 травмированных игроков: защитных Жюль Кунде, полузащитник Рафинья и нападающий Роберт Левандовски. Но Хави все еще не может рассчитывать на Сержи Роберто, Педри и Френки де Йонга.

Принципиальный поединок между «Барселоной» и «Реалом» состоится 28 октября в 17:15 на «Эстадио Олимпико». Напомним, каталонцы не могут играть на «Камп Ноу» из-за реконструкции легендарного стадиона.