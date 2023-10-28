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  4. Левандовски сможет сыграть. Известна заявка Барселоны на матч с Реалом
Испания
28 октября 2023, 13:24 |
294
0

Левандовски сможет сыграть. Известна заявка Барселоны на матч с Реалом

В состав каталонцев вернулась группа травмированных игроков

28 октября 2023, 13:24 |
294
0
Левандовски сможет сыграть. Известна заявка Барселоны на матч с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Каталонская «Барселона» опубликовала официальный список игроков, которые смогут сыграть в поединке 11-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала».

В состав команды вернулось 3 травмированных игроков: защитных Жюль Кунде, полузащитник Рафинья и нападающий Роберт Левандовски. Но Хави все еще не может рассчитывать на Сержи Роберто, Педри и Френки де Йонга.

Принципиальный поединок между «Барселоной» и «Реалом» состоится 28 октября в 17:15 на «Эстадио Олимпико». Напомним, каталонцы не могут играть на «Камп Ноу» из-за реконструкции легендарного стадиона.

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Барселона Реал Мадрид заявка Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона - Реал Мадрид Роберт Левандовски Рафинья Диас Жюль Кунде
Источник ФК Барселона
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