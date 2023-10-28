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  4. Андрей БЛИЗНИЧЕНКО – о матче с Минаем: «Это игра не за 6 очков, а за все 9»
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 12:24 |
81
0

Андрей БЛИЗНИЧЕНКО – о матче с Минаем: «Это игра не за 6 очков, а за все 9»

Полузащитник «Вереса» поделился ожиданиями перед матчем с «Минаем»

28 октября 2023, 12:24 |
81
0
Андрей БЛИЗНИЧЕНКО – о матче с Минаем: «Это игра не за 6 очков, а за все 9»
НК Верес. Андрей Близниченко

Полузащитник ровенского «Вереса» Андрей Близниченко поделился ожиданиями перед матчем 12-го тура УПЛ против «Миная»:

«Чувствую себя значительно лучше. Сейчас практически не чувствую боли. Спасибо врачам, что поставили меня на ноги. Готов к бою. За болельщиков, за город, за президента и тренерский штаб. Сейчас мы в той ситуации, когда на каждую игру надо выходить, как на последний бой.

Все ждут только победы. Другой результат – неприемлемый. Поэтому, думаю, какого-то зрелищного футбола ждать не стоит. Это будет настоящий бой. Много борьбы. Кто ее выиграет – выиграет матч.

Это игра даже не за шесть очков, а за все девять. Мы на дне таблицы и нам очень нужна победа».

Поединок «Минай» – «Верес» состоится 29 октября в 13:00. От этой игры зависит судьба главного тренера команды Сергея Лавриненко.

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Андрей Близниченко Минай Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Минай - Верес
Источник ФК Верес
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