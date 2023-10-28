ITF28 октября 2023, 12:02 | Обновлено 28 октября 2023, 12:03
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Дарья Снигур – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Глазго
28 октября 2023, 12:02 | Обновлено 28 октября 2023, 12:03
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28 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Глазго (Шотландия).
В 1/2 финала соперницей украинки станет Хэрриет Дарт из Великобритании (№144 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала поединка – 14:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет третья встреча теннисисток, украинка еще не выигрывала.
В следующем раунде победительница сразится против Сюй Минге (№1228 WTA) или Моны Бартель (№277 WTA).
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