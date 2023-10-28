Дарья Снигур – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Глазго (Шотландия).

В 1/2 финала соперницей украинки станет Хэрриет Дарт из Великобритании (№144 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала поединка – 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча теннисисток, украинка еще не выигрывала.

В следующем раунде победительница сразится против Сюй Минге (№1228 WTA) или Моны Бартель (№277 WTA).

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