ПОЧЕТТИНО: «Обвиняйте в поражениях нас, меня, но не Роберта Санчеса»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино встал на защиту испанского вратаря Роберта Санчеса:

«Роберт очень расслаблен, очень спокоен. Мы помогаем ему. Футбол – это про ошибки. Ответственность за результаты несет вся команда, а не один игрок. А в первую очередь за результат отвечает тренерский штаб. Поэтому если хотите кого-то винить, обвиняйте нас, меня, но не Санчеса».

Матч против «Арсенала» (2:2) стал настоящим кошмаром для 25-летнего испанца. За всю игру он совершил лишь 1 сейв, а в моменте с первым голом отдал неточную передачу и пропустил после дальнего удара.