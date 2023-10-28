ПОЧЕТТИНО: «Обвиняйте в поражениях нас, меня, но не Роберта Санчеса»
Главный тренер «Челси» встал на защиту испанского вратаря
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино встал на защиту испанского вратаря Роберта Санчеса:
«Роберт очень расслаблен, очень спокоен. Мы помогаем ему. Футбол – это про ошибки. Ответственность за результаты несет вся команда, а не один игрок. А в первую очередь за результат отвечает тренерский штаб. Поэтому если хотите кого-то винить, обвиняйте нас, меня, но не Санчеса».
Матч против «Арсенала» (2:2) стал настоящим кошмаром для 25-летнего испанца. За всю игру он совершил лишь 1 сейв, а в моменте с первым голом отдал неточную передачу и пропустил после дальнего удара.
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