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Англия
28 октября 2023, 11:59 | Обновлено 28 октября 2023, 12:00
381
0

ПОЧЕТТИНО: «Обвиняйте в поражениях нас, меня, но не Роберта Санчеса»

Главный тренер «Челси» встал на защиту испанского вратаря

28 октября 2023, 11:59 | Обновлено 28 октября 2023, 12:00
381
0
ПОЧЕТТИНО: «Обвиняйте в поражениях нас, меня, но не Роберта Санчеса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Санчес

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино встал на защиту испанского вратаря Роберта Санчеса:

«Роберт очень расслаблен, очень спокоен. Мы помогаем ему. Футбол – это про ошибки. Ответственность за результаты несет вся команда, а не один игрок. А в первую очередь за результат отвечает тренерский штаб. Поэтому если хотите кого-то винить, обвиняйте нас, меня, но не Санчеса».

Матч против «Арсенала» (2:2) стал настоящим кошмаром для 25-летнего испанца. За всю игру он совершил лишь 1 сейв, а в моменте с первым голом отдал неточную передачу и пропустил после дальнего удара.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Маурисио Почеттино Челси Роберт Санчес
Источник Фабрицио Романо
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