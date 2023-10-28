Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 11:50 | Обновлено 28 октября 2023, 11:51
411
0

Кривбасс – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Матч-открытие 12-го тура УПЛ начнется в 13:00

28 октября 2023, 11:50 | Обновлено 28 октября 2023, 11:51
411
0
Кривбасс – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Стадион Горняк

В воскресенье, 28 октября, «Кривбасс» на стадионе «Горняк» в матче двенадцатого тура УПЛ примет «Днепр-1». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 1-е и 4-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Вернидуба и Юрия Максимова на матч:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Татарков, Дебелко, Задерака, Кожушко.

«Днепр-1»: Кинарейкин, Сарапий, Кравец, Каплиенко, Адамюк, Леднев, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов.

По теме:
Вторая лига. Матчи 15-го тура, 28 октября. Смотреть онлайн. LIVE
Андрей БЛИЗНИЧЕНКО – о матче с Минаем: «Это игра не за 6 очков, а за все 9»
Первая лига. Матчи 14-го тура, 28 октября. Смотреть онлайн. LIVE
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Днепр-1 Кривбасс - Днепр-1 стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Футбол | 28 октября 2023, 10:23 4
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию

Чемпионат мира 2023 по мини-футболу проводится на острове Аль-Марджан в ОАЭ

Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Футбол | 28 октября 2023, 00:05 23
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу жиронцев, Довбик отыграл 67 минут

Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
Бокс | 27.10.2023, 19:05
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
Дзаньоло признался, что ставил на нелегальных платформах, но не футбол
Футбол | 28.10.2023, 10:27
Дзаньоло признался, что ставил на нелегальных платформах, но не футбол
Дзаньоло признался, что ставил на нелегальных платформах, но не футбол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 октября
Футбол | 28.10.2023, 00:59
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 октября
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он пропадет без вести». Фьюри пообещал опубликовать компромат на Усика
«Он пропадет без вести». Фьюри пообещал опубликовать компромат на Усика
26.10.2023, 15:56 6
Бокс
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
27.10.2023, 15:24 69
Футбол
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
28.10.2023, 07:43 2
Бокс
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
26.10.2023, 18:59 5
Футбол
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
26.10.2023, 16:59 2
Теннис
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 8
Футбол
Лестер доминирует в Чемпионшипе: как им это удалось
Лестер доминирует в Чемпионшипе: как им это удалось
26.10.2023, 14:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем