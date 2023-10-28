Кривбасс – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Матч-открытие 12-го тура УПЛ начнется в 13:00
В воскресенье, 28 октября, «Кривбасс» на стадионе «Горняк» в матче двенадцатого тура УПЛ примет «Днепр-1». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 1-е и 4-е места в турнирной таблице.
Стали известны стартовые составы команд Юрия Вернидуба и Юрия Максимова на матч:
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Татарков, Дебелко, Задерака, Кожушко.
«Днепр-1»: Кинарейкин, Сарапий, Кравец, Каплиенко, Адамюк, Леднев, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов.
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