Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Для меня важно радовать болельщиков»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги:

«Я наслаждаюсь каждым днем и говорю игрокам делать так же. Не потому что мы на вершине турнирной таблицы, а потому что мы живем мечтой. Мы играем в фантастическом клубе, нам повезло делать то, что мы любим и теперь мы должны уважать возложенную на нас ответственность.

Для меня важно дарить болельщикам радость, верю и надежду. Для этого и существуют футбольные клубы. Мы должны продолжать радовать болельщиков».

Благодаря победе над «орлами» «Тоттенхэм» продлил свое пребывание на 1-м месте АПЛ еще как минимум на 1 тур. Конкуренты смогут приблизиться к «шпорам» лишь на расстояние в 2 очка.