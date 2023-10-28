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  4. Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Для меня важно радовать болельщиков»
Англия
28 октября 2023, 11:06 |
41
0

Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Для меня важно радовать болельщиков»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал победу над «Кристал Пэлас»

28 октября 2023, 11:06 |
41
0
Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Для меня важно радовать болельщиков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги:

«Я наслаждаюсь каждым днем и говорю игрокам делать так же. Не потому что мы на вершине турнирной таблицы, а потому что мы живем мечтой. Мы играем в фантастическом клубе, нам повезло делать то, что мы любим и теперь мы должны уважать возложенную на нас ответственность.

Для меня важно дарить болельщикам радость, верю и надежду. Для этого и существуют футбольные клубы. Мы должны продолжать радовать болельщиков».

Благодаря победе над «орлами» «Тоттенхэм» продлил свое пребывание на 1-м месте АПЛ еще как минимум на 1 тур. Конкуренты смогут приблизиться к «шпорам» лишь на расстояние в 2 очка.

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Кристал Пэлас Тоттенхэм - Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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