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  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Томасу Мюллеру никогда не понравится сидеть на скамейке»
Германия
28 октября 2023, 10:37 |
180
0

Томас ТУХЕЛЬ: «Томасу Мюллеру никогда не понравится сидеть на скамейке»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал ситуацию с игровым временем опытного немца

28 октября 2023, 10:37 |
180
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Томасу Мюллеру никогда не понравится сидеть на скамейке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с игровым временем опытного немецкого полузащитника Томаса Мюллера:

«Томас привык к тому, чтобы играть. Ему никогда не понравится сидеть на скамейке запасных. Я могу лишь отдать ему должное. Он прекрасно тренируется, у него будет момент в этом сезоне».

В этом сезоне 34-летний Томас Мюллер провел за «Баварию» 9 матчей (258 игровых минут) и отметился 2 голевыми передачами. Также на его счету 4 товарищеских поединка за национальную сборную Германии.

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Томас Тухель Томас Мюллер Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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