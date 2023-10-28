Томас ТУХЕЛЬ: «Томасу Мюллеру никогда не понравится сидеть на скамейке»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с игровым временем опытного немецкого полузащитника Томаса Мюллера:

«Томас привык к тому, чтобы играть. Ему никогда не понравится сидеть на скамейке запасных. Я могу лишь отдать ему должное. Он прекрасно тренируется, у него будет момент в этом сезоне».

В этом сезоне 34-летний Томас Мюллер провел за «Баварию» 9 матчей (258 игровых минут) и отметился 2 голевыми передачами. Также на его счету 4 товарищеских поединка за национальную сборную Германии.