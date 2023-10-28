Томас ТУХЕЛЬ: «Томасу Мюллеру никогда не понравится сидеть на скамейке»
Главный тренер «Баварии» прокомментировал ситуацию с игровым временем опытного немца
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с игровым временем опытного немецкого полузащитника Томаса Мюллера:
«Томас привык к тому, чтобы играть. Ему никогда не понравится сидеть на скамейке запасных. Я могу лишь отдать ему должное. Он прекрасно тренируется, у него будет момент в этом сезоне».
В этом сезоне 34-летний Томас Мюллер провел за «Баварию» 9 матчей (258 игровых минут) и отметился 2 голевыми передачами. Также на его счету 4 товарищеских поединка за национальную сборную Германии.
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