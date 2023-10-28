Максим ЗАДЕРАКА: «У Кривбасса и Днепра-1 максимальные цели на сезон»

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака поделился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ против «Днепра-1».

– Макс, какие мысли перед важной игрой?

– Мысли сугубо положительные. Двигаемся от матча к матчу, текущие результаты радуют, но к таблице тщательнее начнем присматриваться ближе к 28-29-му турам. Сейчас этого делать не стоит. Футбол строго наказывает за самоуверенность и поверхностное отношение к противникам, независимо от их статуса и текущего места в таблице. Мы должны оставаться командой, которая максимально отрабатывает на всех участках поля.

– Это дерби. В таких поединках настрой двойной?

– Конечно. Немаловажный фактор – амбиции двух самодостаточных клубов, у каждого из которых максимальные цели на сезон. Ничья до игры, на мой взгляд, не устроит ни нас, ни СК «Днепр-1», поэтому будет тяжелая игра.

– Сейчас к тебе приковано много внимания болельщиков и СМИ. Не отвлекает ли это внимание в призме подготовки к матчам?

– Журналисты выполняют важную работу, выступая посредником между футболистами и болельщиками. «Кривбасс» уже второй год едва ли не самая открытая, самая медийная и прозрачная команда в УПЛ. Поэтому никаких проблем: никаких предрассудков у меня на счет общения с медиа нет.

– Ты едва ли не единственный в «Кривбассе», кто не имеет страниц в соцсетях. Болельщики часто спрашивают: почему?

– Больше люблю живое общение. Его хватает, мне достаточно. Поэтому нет времени заниматься социальными сетями. Все свободное время стараюсь провести с семьей.

Поединок между «Кривбассом» и «Днепром-1» состоится 28 октября в 13:00.