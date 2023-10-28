ОФИЦИАЛЬНО. Грановский вошел в тренерский штаб ЛНЗ

В тренерский штаб черкасского «ЛНЗ» вошел бывший защитник сборной Украины Александр Грановский.

Для 47-летнего Грановского это будет четвертое сотрудничество с нынешним главным тренером «ЛНЗ». Ранее украинский и белорусский тренеры вместе работали в белорусском «БАТЭ», казахстанском «Атырау» и украинском «Львове».

Также Александр Грановский работал тренером молодежного состава криворожского «Кривбасса», ассистентом главного тренера в «Николаеве» и одесском «Черноморце», в котором в 2017-м году также исполнял обязанности главного тренера.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги «ЛНЗ» после 11 туров з девятью очками занимает 14-ю позицию в турнирной таблице.