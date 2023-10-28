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ATP
28 октября 2023, 01:42 | Обновлено 28 октября 2023, 01:45
114
0

Оже шокировал россиянина. Стали известны полуфиналисты на турнире в Базеле

Хольгер Руне выиграл у Томаса Мартина Этчеверри

28 октября 2023, 01:42 | Обновлено 28 октября 2023, 01:45
114
0
Оже шокировал россиянина. Стали известны полуфиналисты на турнире в Базеле
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

В ночь на 28 октября завершились все матчи 1/4 финала на турнире серии АТР 500 в Вене (Австрия).

Первый сеяный Хольгер Руне в трех сетах обыграл Томаса Мартина Этчеверри. Далее датчанин сыграет против Феликса Оже-Альяссима.

Канадец дважды уступал с брейком в третьем сете поединка против Александр Шевченко, «нейтральный теннисист» даже подавал на матч и имел матчбол, однако Оже смог перевести игру на тай-брейк, где разбил россиянина со счетом 7:1.

В нижней части сетки за место в финале поборются Хуберт Хуркач и Уго Умбер. Поляк выбил Таллона Грикспора, а француз закрыл Доминика Штрикера.

АТР 500 Базель. 1/4 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Хольгер Руне [1] – Томас Мартин Этчеверри – 6:1, 3:6, 7:6 (8:6)
Александр Шевченко – Феликс Оже-Альяссим – 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (1:7)

Нижняя часть турнирной сетки

Таллон Грикспор – Хуберт Хуркач – 7:6 (8:6), 4:6, 4:6
Уго Умбер – Доминик Штрикер – 6:4, 2:6, 6:2

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ATP Базель Феликс Оже-Альяссим Уго Умбер Хуберт Хуркач Себастьян Баэс Доминик Штрикер Таллон Грикспор Хольгер Руне Томас Мартин Этчеверри Александр Шевченко (теннис)
Источник Sport.ua
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