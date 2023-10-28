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28 октября 2023, 00:59 |
28
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 октября

Важные события во всех видах спорта

28 октября 2023, 00:59 |
28
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Челси – Брентфорд

Favbet 1.69 – 4.27 – 5.30

15:00 Колос – Динамо Киев

Favbet 5.65 – 3.90 – 1.62

17:00 Арсенал – Шеффилд Юнайтед

Favbet 1.13 – 11.10 – 25.00

17:15 Барселона – Реал Мадрид

Favbet 2.59 – 3.73 – 2.77

ФУТЗАЛ

17:00 ХИТ – Аят

Favbet 1.64 – 4.80 – 3.78

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Источник Sport.ua
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