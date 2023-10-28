Другие новости28 октября 2023, 00:59 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 октября
Важные события во всех видах спорта
28 октября 2023, 00:59 |
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В субботу, 28 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:30 Челси – Брентфорд
15:00 Колос – Динамо Киев
17:00 Арсенал – Шеффилд Юнайтед
17:15 Барселона – Реал Мадрид
ФУТЗАЛ
17:00 ХИТ – Аят
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