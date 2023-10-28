СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 октября

В субботу, 28 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Челси – Брентфорд

1.69 – 4.27 – 5.30

15:00 Колос – Динамо Киев

5.65 – 3.90 – 1.62

17:00 Арсенал – Шеффилд Юнайтед

1.13 – 11.10 – 25.00

17:15 Барселона – Реал Мадрид

2.59 – 3.73 – 2.77

ФУТЗАЛ

17:00 ХИТ – Аят

1.64 – 4.80 – 3.78