76-летний Рой Ходжсон отметил знаковый юбилей во главе клубов Англии

27 октября в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги отношения выясняют «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм».

Для главного тренера «Пэлас» Роя Ходжсона эта игра является юбилейным –500-й во главе английских коллективов во всех турнирах.

В своей тренерской карьере 76-летний уроженец Кройдона также возглавлял клубы «Бристоль», «Блэкберн», «Фулхэм», «Ливерпуль», «Вест Бромвич» и «Уотфорд».

В нынешнем сезоне АПЛ «Кристалл Пэлас» под руководством Ходжсона занимает 11 место.