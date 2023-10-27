Англия27 октября 2023, 23:30 | Обновлено 27 октября 2023, 23:37
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76-летний Рой Ходжсон отметил знаковый юбилей во главе клубов Англии
Английский тренер достиг отметки в 500 матчей
27 октября 2023, 23:30 | Обновлено 27 октября 2023, 23:37
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27 октября в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги отношения выясняют «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм».
Для главного тренера «Пэлас» Роя Ходжсона эта игра является юбилейным –500-й во главе английских коллективов во всех турнирах.
В своей тренерской карьере 76-летний уроженец Кройдона также возглавлял клубы «Бристоль», «Блэкберн», «Фулхэм», «Ливерпуль», «Вест Бромвич» и «Уотфорд».
В нынешнем сезоне АПЛ «Кристалл Пэлас» под руководством Ходжсона занимает 11 место.
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