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  4. 76-летний Рой Ходжсон отметил знаковый юбилей во главе клубов Англии
Англия
27 октября 2023, 23:30 | Обновлено 27 октября 2023, 23:37
192
0

76-летний Рой Ходжсон отметил знаковый юбилей во главе клубов Англии

Английский тренер достиг отметки в 500 матчей

27 октября 2023, 23:30 | Обновлено 27 октября 2023, 23:37
192
0
76-летний Рой Ходжсон отметил знаковый юбилей во главе клубов Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Ходжсон

27 октября в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги отношения выясняют «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм».

Для главного тренера «Пэлас» Роя Ходжсона эта игра является юбилейным –500-й во главе английских коллективов во всех турнирах.

В своей тренерской карьере 76-летний уроженец Кройдона также возглавлял клубы «Бристоль», «Блэкберн», «Фулхэм», «Ливерпуль», «Вест Бромвич» и «Уотфорд».

В нынешнем сезоне АПЛ «Кристалл Пэлас» под руководством Ходжсона занимает 11 место.

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Рой Ходжсон Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Premier League
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