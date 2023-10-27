28 октября в 09:15 по Киеву состоится поединок 2-го тура чемпионата мира по мини-футболу, в котором сыграют сборные Украины и Алжира.

Чемпионат мира 2023 проводится на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября.

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Сборная Украины выступает в группе C, где ее соперниками являются команды Алжира, Таиланда, Чехии.

В первом туре Украина разгромила Алжир (9:1), а Таиланд крупно уступил Чехии (0:6). В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой из 8 групп. Победа над Таиландом фактически выведет сине-желтую команду в плей-офф.

Украина – Таиланд. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матчей доступна на Суспільне Спорт.

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ЧМ-2023 по мини-футболу

Результаты 1-го тура, 26 и 27 октября

Указано местное время (+1 час от киевского)