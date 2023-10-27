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ITF
27 октября 2023, 23:10 | Обновлено 27 октября 2023, 23:24
181
0

Определилась соперница Снигур по 1/2 финала турнира в Глазго

Украинку ждет встреча с теннисисткой из Великобритании

27 октября 2023, 23:10 | Обновлено 27 октября 2023, 23:24
181
0
Определилась соперница Снигур по 1/2 финала турнира в Глазго
ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) сыграет в полуфинал турнира ITF W60 в Глазго (Шотландия).

Как известно, в 1/4 финала украинка оказалась сильнее, чем Кайса Ринальдо Перссон из Швеции (№399 WTA), которая снялась с поединка в третьем сете.

Путевку в финал Снигур разыграет с британской Хэрриет Дарт (№144 WTA). Она в четвертьфинале обыграла соотечественницу Анну Броган (№344 WTA) – 6:3, 6:2. Дарт имеет на турнире второй номер посева. Снигур посеяна под третьим номером.

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Дарья Снигур – Кайса Ринальдо Перссон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Снигур вышла в 1/4 финала на 60-тысячнике ITF во Глазго
Дарья Снигур ITF Глазго
Источник Sport.ua
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