Определилась соперница Снигур по 1/2 финала турнира в Глазго

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) сыграет в полуфинал турнира ITF W60 в Глазго (Шотландия).

Как известно, в 1/4 финала украинка оказалась сильнее, чем Кайса Ринальдо Перссон из Швеции (№399 WTA), которая снялась с поединка в третьем сете.

Путевку в финал Снигур разыграет с британской Хэрриет Дарт (№144 WTA). Она в четвертьфинале обыграла соотечественницу Анну Броган (№344 WTA) – 6:3, 6:2. Дарт имеет на турнире второй номер посева. Снигур посеяна под третьим номером.