ITF27 октября 2023, 23:10 | Обновлено 27 октября 2023, 23:24
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Определилась соперница Снигур по 1/2 финала турнира в Глазго
Украинку ждет встреча с теннисисткой из Великобритании
27 октября 2023, 23:10 | Обновлено 27 октября 2023, 23:24
181
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) сыграет в полуфинал турнира ITF W60 в Глазго (Шотландия).
Как известно, в 1/4 финала украинка оказалась сильнее, чем Кайса Ринальдо Перссон из Швеции (№399 WTA), которая снялась с поединка в третьем сете.
Путевку в финал Снигур разыграет с британской Хэрриет Дарт (№144 WTA). Она в четвертьфинале обыграла соотечественницу Анну Броган (№344 WTA) – 6:3, 6:2. Дарт имеет на турнире второй номер посева. Снигур посеяна под третьим номером.
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