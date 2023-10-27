Назначены судейские бригады на четвертьфиналы Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола назначила официальных лиц на матчи 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины 2023/24.

Матчи стадии 1/4 финала пройдут с 30 октября по 2 ноября.

Кубок Украины 2023/24. 1/4 финала

30.10.2023

15:00. Виктория – Шахтер. Киев. Стадион Левый берег

Арбитр – Деревинский О. А. (Хмельницкий), ассистенты арбитра – Старча С. В. (Киевская обл.), Котубей П. В. (Закарпатская обл.), четвертый арбитр – Заброда К. В. (Сумы), наблюдатель арбитража – Абдулла А.Б. (Харьков). Делегат УАФ – Диденко Р.В. (Киевская обл.).

01.11.2023

15:00. Черноморец – Заря. Одесса. Стадион Черноморец

Арбитр – Балакин М. А. (Киевская обл.), ассистенты арбитра – Запороженко Д.И. (Запорожье), Беркут А. А. (Сумы), четвертый арбитр – Афанасьев А. А. (Харьков), наблюдатель арбитража – Арановский Е. А. (Хмельницкий). Делегат УАФ – Калита М. Г. (Николаев).

02.11.2023

15:00. Полесье – Александрия. Житомир. Центральный стадион

Арбитр – Романов В. М. (Днепр), ассистенты арбитра – Приступа С. А. (Черкасская обл.), Петраков Е. А. (Черкассы), четвертый арбитр – Задиран С. С. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража – Дердо О. В. (Черноморск). Арбитр ВАА – Козыряцкий М. С. (Запорожье), ассистент ВАА – Володин В. В. (Херсон), наблюдатель ВАА – Мосейчук Ю. Ю. (Черновцы). Делегат УАФ – Таран А. М. (Киевская обл.).

17:00. Оболонь – Ворскла. Киев. Стадион Оболонь-Арена

Арбитр – Шурман Д. Л. (Киевская обл.), ассистенты арбитра – Сухин В. В. (Одесса), Скобля В. С. (Сумы), четвертый арбитр – Райда М. М. (Закарпатская обл.), наблюдатель арбитража – Можаровский Ю. А. (Львов). Делегат УАФ – Павленко И. М. (Винница).