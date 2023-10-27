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Лига наций
27 октября 2023, 22:19 | Обновлено 27 октября 2023, 22:28
96
0

Греция (ж) – Украина (ж) – 2:1. Раннего гола не хватило. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка Лиги наций

27 октября 2023, 22:19 | Обновлено 27 октября 2023, 22:28
96
0
Греция (ж) – Украина (ж) – 2:1. Раннего гола не хватило. Видео голов, обзор
УАФ

27 октября в Ираклионе женская сборная Украины провела с командой Греции матч 3-го тура группового турнира Лига наций в квартете 3 дивизиона В.

Поединок завершился победой гречанок со счетом 2:1. В составе украинской команды на 3-й минуте игры голом отметилась Калинина.

Как известно, сборная Украины потерпела третье поражение в третьем матче и замыкает группу.

Греция (ж) – Украина (ж) – 2:1. Видео голов, обзор матча

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Источник Sport.ua
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