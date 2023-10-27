Греция (ж) – Украина (ж) – 2:1. Раннего гола не хватило. Видео голов, обзор

27 октября в Ираклионе женская сборная Украины провела с командой Греции матч 3-го тура группового турнира Лига наций в квартете 3 дивизиона В.

Поединок завершился победой гречанок со счетом 2:1. В составе украинской команды на 3-й минуте игры голом отметилась Калинина.

Как известно, сборная Украины потерпела третье поражение в третьем матче и замыкает группу.

Греция (ж) – Украина (ж) – 2:1. Видео голов, обзор матча