Лига наций27 октября 2023, 22:19 | Обновлено 27 октября 2023, 22:28
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Греция (ж) – Украина (ж) – 2:1. Раннего гола не хватило. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка Лиги наций
27 октября 2023, 22:19 | Обновлено 27 октября 2023, 22:28
96
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27 октября в Ираклионе женская сборная Украины провела с командой Греции матч 3-го тура группового турнира Лига наций в квартете 3 дивизиона В.
Поединок завершился победой гречанок со счетом 2:1. В составе украинской команды на 3-й минуте игры голом отметилась Калинина.
Как известно, сборная Украины потерпела третье поражение в третьем матче и замыкает группу.
Греция (ж) – Украина (ж) – 2:1. Видео голов, обзор матча
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