КОЛЕСНИК: «В Минае о зарплатах нам говорили, что президент не видит смысла»
Бывший форвард закарпатского «Миная» – о финансовой ситуации в клубе
Бывший форвард закарпатского «Минаю» Даниил Колесник рассказал о финансовой ситуации в клубе, из-за которой он расторг контракт.
– В команде есть задержки по зарплате. Нам только закрыли за сентябрь. При том всем, что в «Мину» одни из самых низких зарплат в УПЛ. Ребята, проживающие на базе, говорят об отсутствии питания. Нам сказали: делайте, что хотите, финансов нет.
– А как с питанием решали вопросы?
– Брали с собой из дома, кому родственники переводили средства, кто-то в долги залез. Это не уровень Премьер-лиги. Такое положение дел меня не устраивало, на что Билан мне ответил: «Можешь собирать вещи и ехать». После этого в команде была напряженная ситуация. Нет результатов, финансовое положение ухудшилось, а в личном плане колокольчик, что пора идти.
– Инвесторы клуба теряют интерес к проекту?
– Когда у нас была игра с «Оболонью», президент забрал детей со стадиона. Когда мы спрашивали зарплату, нам говорили: «У президента нет никаких эмоций, он не видит смысла. Зарплат не будет. Пока да». Разве так может быть в команде уровня УПЛ? У всех есть семьи, ребята на что-то рассчитывают. Спортивный директор говорил: Официальная зарплата вам пришла. Все остальное уже лично».
Напомним, что Даниил Колесник ушел из «Миная» 24 октября, сыграв за закарпатский клуб всего восемь минут против «Металлиста 1925».
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