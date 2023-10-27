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  4. КОЛЕСНИК: «В Минае о зарплатах нам говорили, что президент не видит смысла»
Украина. Премьер лига
27 октября 2023, 22:09 |
1127
6

КОЛЕСНИК: «В Минае о зарплатах нам говорили, что президент не видит смысла»

Бывший форвард закарпатского «Миная» – о финансовой ситуации в клубе

27 октября 2023, 22:09 |
1127
6
КОЛЕСНИК: «В Минае о зарплатах нам говорили, что президент не видит смысла»
ФК Минай. Даниил Колесник

Бывший форвард закарпатского «Минаю» Даниил Колесник рассказал о финансовой ситуации в клубе, из-за которой он расторг контракт.

– В команде есть задержки по зарплате. Нам только закрыли за сентябрь. При том всем, что в «Мину» одни из самых низких зарплат в УПЛ. Ребята, проживающие на базе, говорят об отсутствии питания. Нам сказали: делайте, что хотите, финансов нет.

– А как с питанием решали вопросы?

– Брали с собой из дома, кому родственники переводили средства, кто-то в долги залез. Это не уровень Премьер-лиги. Такое положение дел меня не устраивало, на что Билан мне ответил: «Можешь собирать вещи и ехать». После этого в команде была напряженная ситуация. Нет результатов, финансовое положение ухудшилось, а в личном плане колокольчик, что пора идти.

– Инвесторы клуба теряют интерес к проекту?

– Когда у нас была игра с «Оболонью», президент забрал детей со стадиона. Когда мы спрашивали зарплату, нам говорили: «У президента нет никаких эмоций, он не видит смысла. Зарплат не будет. Пока да». Разве так может быть в команде уровня УПЛ? У всех есть семьи, ребята на что-то рассчитывают. Спортивный директор говорил: Официальная зарплата вам пришла. Все остальное уже лично».

Напомним, что Даниил Колесник ушел из «Миная» 24 октября, сыграв за закарпатский клуб всего восемь минут против «Металлиста 1925».

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Минай Даниил Колесник чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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Комментарии 6
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Gargantua
по контрабанде сейчас совсем не те объемы и не те доходы.
удивительно, что он вообще до сих пор пытается тянуть этот воз
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Serhii P.
А президент в Миная жартівник )
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0
avk2307
Це відповідь на вью президента Минаю про суддівство?
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0
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