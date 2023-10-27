КОЛЕСНИК: «В Минае о зарплатах нам говорили, что президент не видит смысла»

Бывший форвард закарпатского «Минаю» Даниил Колесник рассказал о финансовой ситуации в клубе, из-за которой он расторг контракт.

– В команде есть задержки по зарплате. Нам только закрыли за сентябрь. При том всем, что в «Мину» одни из самых низких зарплат в УПЛ. Ребята, проживающие на базе, говорят об отсутствии питания. Нам сказали: делайте, что хотите, финансов нет.

– А как с питанием решали вопросы?

– Брали с собой из дома, кому родственники переводили средства, кто-то в долги залез. Это не уровень Премьер-лиги. Такое положение дел меня не устраивало, на что Билан мне ответил: «Можешь собирать вещи и ехать». После этого в команде была напряженная ситуация. Нет результатов, финансовое положение ухудшилось, а в личном плане колокольчик, что пора идти.

– Инвесторы клуба теряют интерес к проекту?

– Когда у нас была игра с «Оболонью», президент забрал детей со стадиона. Когда мы спрашивали зарплату, нам говорили: «У президента нет никаких эмоций, он не видит смысла. Зарплат не будет. Пока да». Разве так может быть в команде уровня УПЛ? У всех есть семьи, ребята на что-то рассчитывают. Спортивный директор говорил: Официальная зарплата вам пришла. Все остальное уже лично».

Напомним, что Даниил Колесник ушел из «Миная» 24 октября, сыграв за закарпатский клуб всего восемь минут против «Металлиста 1925».