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Италия
27 октября 2023, 21:40 | Обновлено 27 октября 2023, 21:47
381
1

Дисквалификация Тонали ратифицирована ФИФА

Итальянец наказан за пристрастие к ставкам

27 октября 2023, 21:40 | Обновлено 27 октября 2023, 21:47
381
1
Дисквалификация Тонали ратифицирована ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Международная федерация футбола утвердила 10-месячную дисквалификацию итальянского полузащитника английского «Ньюкасла» Сандро Тонали.

Решение про бан игрока вступает в силу немедленно.

Как известно, 26 октября, Итальянская федерация футбола дисквалифицировала Сандро Тонали за нелегальные ставки на 10 месяцев. Также стало известно, что футболист пройдет 8-месячный курс лечения от лудомании.

Таким образом, Тонали не сможет принять участие в Евро-2024 и вернется в игру в августе будущего года.

Тонали стал вторым футболист в Италии, который получил дисквалификацию по делу о нелегальных ставках. Ранее на 7 месяцев был отстранен Николо Фаджоли из «Ювентуса».

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Сандро Тонали Ньюкасл ставки дисквалификация азарт ФИФА
Источник The Athletic
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MrStepanovM .
не розумію чому курс лікування 8 місяців, а дискваліфікація 10...чи 10 лікуйте чи дискваліфікуйте на період лікування, ви ж мабуть впевненні що воно поможе
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