Дисквалификация Тонали ратифицирована ФИФА

Международная федерация футбола утвердила 10-месячную дисквалификацию итальянского полузащитника английского «Ньюкасла» Сандро Тонали.

Решение про бан игрока вступает в силу немедленно.

Как известно, 26 октября, Итальянская федерация футбола дисквалифицировала Сандро Тонали за нелегальные ставки на 10 месяцев. Также стало известно, что футболист пройдет 8-месячный курс лечения от лудомании.

Таким образом, Тонали не сможет принять участие в Евро-2024 и вернется в игру в августе будущего года.

Тонали стал вторым футболист в Италии, который получил дисквалификацию по делу о нелегальных ставках. Ранее на 7 месяцев был отстранен Николо Фаджоли из «Ювентуса».