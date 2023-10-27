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Украина. Премьер лига
27 октября 2023, 21:54 |
978
2

Экс-игрок Шахтера: «Многие игроки не понимали требований ван Леувена»

Бывший игрок «Шахтера» Александр Сопко – о причинах неудачи в клубе Патрика ван Леувена

27 октября 2023, 21:54 |
978
2
Экс-игрок Шахтера: «Многие игроки не понимали требований ван Леувена»
ФК Шахтер. Александр Сопко

Бывший игрок «Шахтера» Александр Сопко поделился мнением о том, почему у нидерландского тренера Патрика ван Леувена не сложилось в донецком клубе.

«Это экстремальная ситуация для «Шахтера», – отметил Сопко. – В последние десятилетия «Шахтер» был стабильным клубом – с квалифицированным составом, титулами, морально-психологической атмосферой, стабильностью курса, финансами. В целом – была уверенность в себе. То есть была теплая ванна, в которой купались все. Но война, и все последующие перемены, отрицательно сказались на украинском футболе в целом, а особенно – на клубах-лидерах. Те команды, которые были внизу, они до этого выживали, и продолжили это делать. В «Шахтере» эти изменения стали более заметными. Состоялся уход квалифицированных исполнителей. Но команда продолжала играть по старой схеме, прогрессу и развитию прежде всего тренерской идеи и игры – не было.

Когда в «Шахтер» пришли молодые футболисты, в основном, воспитанники клуба из академии, плюс – из других украинских команд, это было резким изменением поколений. «Шахтер» пополнился способными, но не возмужавшими исполнителями. Это были не футбольные гвардейцы, у них еще не сформировался характер. Они переоценивали взлеты и не держали удара при неудачах. Их несформированная психология едва позволяла преодолевать трудности. В «Шахтере» не стало лидеров среднего поколения Разве что – Зубков и Матвиенко. Но они так и не стали полноценными лидерами из-за своих индивидуальных качеств. Поэтому клубу пришлось делать ставку на тех, кто прошел свой пик – Степаненко, Ракицкого, Чигринского. И это неправильно.

Летом этого года «Шахтер» попрощался с Йовичевичем. В этом действительно была необходимость. Играть в футбол для того, чтобы просто добывать результаты – это, конечно, хорошо, но не было развития. В то же время Патрик ван Леувен хорошо себя проявил в «Заре». И в Шахтере, когда его приглашали, надеялись, что он даст команде новый импульс. Однако были две причины, почему у ван Леувена не сложилось в «Шахтере». Когда тренер работает с молодыми футболистами, то с ними нужно больше общаться, быть педагогом. Нидерландский специалист не имел такой возможности, потому что не знал языка. Многие игроки не понимали его требований. Немало было и таких, которые не хотели меняться. Ван Леувен требовал увеличения интенсивности занятий – во всем нужно было больше бегать, больше пахать. Но эти ребята – из академии, привыкли к другому. Они привыкли к футболу с контролем мяча и так далее, с детства привыкли к той самой теплой ванной, в которой и выросли, когда все хорошо, все у тебя есть. Зачем рыгать, умирать на тренировках и слушать этого тренера? Вот так, из-за непонимания возник конфликт.

Когда этот конфликт начал влиять на игру, на отношения с болельщиками и руководством, было принято решение пожертвовать тренером. Это был пик… Но нужно было восстановить в команде, в клубе взаимопонимание. Я всегда говорил, что очень важно, чтобы в приоритете был клуб. Поэтому отставка Патрика Ван Леувена – логический шаг. Изменения назрели. То, что не угадали с тренером, бывает. В «Заре» у ван Леувена действительно все получалось. Думаю, так было потому, что у него под рукой были другие исполнители, футболисты, готовые пахать, у которых было огромное желание засветиться, проявить себя и вырваться оттуда. Поэтому они внимательно слушали Патрика ван Леувена, и у «Зари» был подходящий результат», – сказал Сопко.

Напомним, что новым главным тренером «Шахтера» стал босниец Марино Пушич.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Патрик ван Леувен Александр Сопко чемпионат Украины по футболу
Источник Footboom
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Комментарии 2
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avk2307
По сути молодежка это и показала. Нет игроков Шахтера, а есть игроки готовые пахать и есть результат и не важно Динамо, Шахтер, Рух, Зоря Днепр или кто...
Нет Мудрика, нет Судакова, Бондаренко, Крыськива, Вьюника, и что? Победы есть и с Квасницей, Батаговым и Салюком...
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Gargantua
как всегда аргументировано
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