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  4. Тренер Ньюкасла: «Тонали может быть доступен на игру с Вулверхэмптоном»
Англия
27 октября 2023, 17:20 |
419
0

Тренер Ньюкасла: «Тонали может быть доступен на игру с Вулверхэмптоном»

Эдди Хау – о ситуации с итальянским хавбеком

27 октября 2023, 17:20 |
419
0
Тренер Ньюкасла: «Тонали может быть доступен на игру с Вулверхэмптоном»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что итальянский полузащитник команды Сандро Тонали может сыграть в следующем матче команды в АПЛ против «Вулверхэмптона» (28 октября):

«Мы еще не получили никакого официального подтверждения; мы не получили ничего от итальянских властей на данный момент.

Есть большие шансы, что он может быть доступен для нас в матче с «Вулвз». Он в форме и готов, поэтому мы готовимся. Он поедет с нами», – сказал Хау.

Напомним, официально о дисквалификации Тонали объявили вчера, 26 октября.

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Эдди Хау Ньюкасл Вулверхэмптон Сандро Тонали дисквалификация Английская Премьер-лига
Источник Eurosport
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