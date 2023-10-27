Англия27 октября 2023, 17:20 |
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Тренер Ньюкасла: «Тонали может быть доступен на игру с Вулверхэмптоном»
Эдди Хау – о ситуации с итальянским хавбеком
27 октября 2023, 17:20 |
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что итальянский полузащитник команды Сандро Тонали может сыграть в следующем матче команды в АПЛ против «Вулверхэмптона» (28 октября):
«Мы еще не получили никакого официального подтверждения; мы не получили ничего от итальянских властей на данный момент.
Есть большие шансы, что он может быть доступен для нас в матче с «Вулвз». Он в форме и готов, поэтому мы готовимся. Он поедет с нами», – сказал Хау.
Напомним, официально о дисквалификации Тонали объявили вчера, 26 октября.
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