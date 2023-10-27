Карма за шутку над Зинченко? Габриэл Жезус снова выбыл на несколько недель

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подтвердил новые повреждения бразильского нападающего Габриэла Жезуса и ганского полузащитника Томаса Парти:

«По Габриэлу Жезусу: исследования показали, что у него мышечная травма и мы, возможно, потеряли его на несколько недель. Опять.

У Томаса Парти также мышечная травма и он также будет недоступен в течение следующих недель».

Это уже не первая травма Габриэла Жезуса в этом сезоне. Из-за травмы колена он пропустил несколько туров АПЛ на старте сезона.

Интересно, что во время предсезонной подготовки «Арсенала» Габриэл Жезус пошутил над травматичностью Александра Зинченко, сказав, что машина скорой помощи - это его такси.