Карма за шутку над Зинченко? Габриэл Жезус снова выбыл на несколько недель
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил новое повреждение бразильца
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подтвердил новые повреждения бразильского нападающего Габриэла Жезуса и ганского полузащитника Томаса Парти:
«По Габриэлу Жезусу: исследования показали, что у него мышечная травма и мы, возможно, потеряли его на несколько недель. Опять.
У Томаса Парти также мышечная травма и он также будет недоступен в течение следующих недель».
Это уже не первая травма Габриэла Жезуса в этом сезоне. Из-за травмы колена он пропустил несколько туров АПЛ на старте сезона.
Интересно, что во время предсезонной подготовки «Арсенала» Габриэл Жезус пошутил над травматичностью Александра Зинченко, сказав, что машина скорой помощи - это его такси.
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