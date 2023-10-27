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  4. Карма за шутку над Зинченко? Габриэл Жезус снова выбыл на несколько недель
Англия
27 октября 2023, 17:19 |
1348
0

Карма за шутку над Зинченко? Габриэл Жезус снова выбыл на несколько недель

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил новое повреждение бразильца

27 октября 2023, 17:19 |
1348
0
Карма за шутку над Зинченко? Габриэл Жезус снова выбыл на несколько недель
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подтвердил новые повреждения бразильского нападающего Габриэла Жезуса и ганского полузащитника Томаса Парти:

«По Габриэлу Жезусу: исследования показали, что у него мышечная травма и мы, возможно, потеряли его на несколько недель. Опять.

У Томаса Парти также мышечная травма и он также будет недоступен в течение следующих недель».

Это уже не первая травма Габриэла Жезуса в этом сезоне. Из-за травмы колена он пропустил несколько туров АПЛ на старте сезона.

Интересно, что во время предсезонной подготовки «Арсенала» Габриэл Жезус пошутил над травматичностью Александра Зинченко, сказав, что машина скорой помощи - это его такси.

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Микель Артета Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Габриэл Жезус травма Томас Парти Александр Зинченко
Источник Фабрицио Романо
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