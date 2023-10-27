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Саудовская Аравия
27 октября 2023, 17:02 | Обновлено 27 октября 2023, 19:41
437
0

Кристоф ГАЛТЬЕ: «Роналду по-прежнему лучший игрок мира»

Тренер «Аль-Духаиля» – о легендарном португальском форварде

27 октября 2023, 17:02 | Обновлено 27 октября 2023, 19:41
437
0
Кристоф ГАЛТЬЕ: «Роналду по-прежнему лучший игрок мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

24 октября «Аль-Наср» Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов Азии обыграл «Аль-Духаиль» со счетом 4:3, дубль оформил Криштиану Роналду.

Главный тренер «Аль-Духаиля» Кристоф Галтье после матча был восхищен игрой 38-летнего ветерана:

«Когда сталкиваешься с Роналду, мало что можно сделать. Он забил два прекрасных гола. У меня нет слов, чтобы описать его.

То, что он сделал, невероятно для 38-летнего человека. Он по-прежнему лучший игрок в мире».

Напомним, Галтье возглавил «Аль-Духаиль» только 12 октября. Предыдущим местом работы французского тренера был «ПСЖ».

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Криштиану Роналду Аль-Духаиль Аль-Наср Эр-Рияд Кристоф Галтье
Источник Goal.com
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