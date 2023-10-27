Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы готовы к зимнему трансферному окну»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о подготовке к зимнему трансферному окну:

«Мы готовы, работаем со спортивными директорами для того, чтобы быть готовыми. Мы будем общаться, чтобы понять, нужно ли нам подписывать игроков для усиления нападения команды».

В зимнее трансферное окно 2022 года «Челси» потратил на подписание 8 футболистов 329 миллионов евро, что стало рекордом среди всех клубов.

Сейчас в составе команды находятся 8 атакующих игроков, но это не помогает «Челси» забивать много: всего 13 голов за 9 туров. Это 10-й показатель в чемпионате.