Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы готовы к зимнему трансферному окну»
Англия
27 октября 2023, 16:53 | Обновлено 27 октября 2023, 16:54
972
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы готовы к зимнему трансферному окну»

Главный тренер «Челси» рассказал о подготовке к январю

27 октября 2023, 16:53 | Обновлено 27 октября 2023, 16:54
972
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы готовы к зимнему трансферному окну»
Twitter. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о подготовке к зимнему трансферному окну:

«Мы готовы, работаем со спортивными директорами для того, чтобы быть готовыми. Мы будем общаться, чтобы понять, нужно ли нам подписывать игроков для усиления нападения команды».

В зимнее трансферное окно 2022 года «Челси» потратил на подписание 8 футболистов 329 миллионов евро, что стало рекордом среди всех клубов.

Сейчас в составе команды находятся 8 атакующих игроков, но это не помогает «Челси» забивать много: всего 13 голов за 9 туров. Это 10-й показатель в чемпионате.

По теме:
Почеттино поддержал фанатов. Но поможет ли это Челси?
Кристал Пэлас – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
трансферы Английская Премьер-лига Маурисио Почеттино Челси трансферы АПЛ
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Бокс | 27 октября 2023, 01:10 1
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой вечер бокса

ФОТО. Усик прибыл в Саудовскую Аравию. 28 октября Фьюри сразится с Нганну
Бокс | 27 октября 2023, 19:20 5
ФОТО. Усик прибыл в Саудовскую Аравию. 28 октября Фьюри сразится с Нганну
ФОТО. Усик прибыл в Саудовскую Аравию. 28 октября Фьюри сразится с Нганну

Бой пройдет в Эр-Рияде

WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 27.10.2023, 08:30
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Букмекеры похоронили Шахтер в ЛЧ. Выставлен коэффициент на выход в плей-офф
Футбол | 27.10.2023, 20:50
Букмекеры похоронили Шахтер в ЛЧ. Выставлен коэффициент на выход в плей-офф
Букмекеры похоронили Шахтер в ЛЧ. Выставлен коэффициент на выход в плей-офф
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
Бокс | 27.10.2023, 11:45
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не помню такого в Шахтере. Что ж они такого наделали?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не помню такого в Шахтере. Что ж они такого наделали?»
26.10.2023, 10:10 5
Футбол
Боевое поражение. Шахтер в гостях уступил Барселоне
Боевое поражение. Шахтер в гостях уступил Барселоне
25.10.2023, 21:41 154
Футбол
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 7
Футбол
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
Марино Пушич: убегал от войны, был тактическим невеждой, плакал на ток-шоу
Марино Пушич: убегал от войны, был тактическим невеждой, плакал на ток-шоу
25.10.2023, 16:50 11
Футбол
«Он пропадет без вести». Фьюри пообещал опубликовать компромат на Усика
«Он пропадет без вести». Фьюри пообещал опубликовать компромат на Усика
26.10.2023, 15:56 6
Бокс
Барселона – Шахтер – 2:1. Дебют Марино Пушича. Видео голов и обзор матча
Барселона – Шахтер – 2:1. Дебют Марино Пушича. Видео голов и обзор матча
25.10.2023, 21:50 8
Футбол
Холанд вошел в топ-20 бомбардиров ЛЧ. Сколько голов до Шевченко, Роналду?
Холанд вошел в топ-20 бомбардиров ЛЧ. Сколько голов до Шевченко, Роналду?
26.10.2023, 05:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем