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Нидерланды
27 октября 2023, 18:01 | Обновлено 27 октября 2023, 19:35
2805
3

В Нидерландах принимают ставки на вылет Аякса с элиты. Какой коэффициент?

Клуб из Амстердама располагается на предпоследнем 17-м месте

27 октября 2023, 18:01 | Обновлено 27 октября 2023, 19:35
2805
3
В Нидерландах принимают ставки на вылет Аякса с элиты. Какой коэффициент?
Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский букмекер ZEbet даёт 100.00 на прямой вылет «Аякса» во второй дивизион.

Сейчас один из самых известных клубов Европы, который еще недавно феерил в Лиге чемпионов, занимает предпоследнее 17-е место в элитном дивизионе.

У команды 5 очков после 7 сыгранных туров. Именно 17-я позиция напрямую отправляет в дивизион ниже. Чтобы играть в стыках, нужно занимать 16-е.

На чемпионство «Аякса» коэффициент составляет 125.00. Чемпионство впервые стало дороже вылета.

Интересно, что во 2-м дивизионе Нидерландов играет молодежная команда «Аякса», которая располагается на последней строчке.

23 октября руководство команды из Амстердама уволило главного тренера Мориса Стейна.

Таблица чемпионата Нидерландов

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Аякс котировки букмекеров азарт ставки чемпионат Нидерландов по футболу
Источник Sport.ua
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Golhrenshtanga
Ещё можно на Лион ставить
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0
BaZia
я до речі теж не фанат Голандської ліги.. що бляха трапилось з Аяксом?
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0
Alex T
Шо с аяксом случилось? Хотя две игры в запасе, но все же
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0
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