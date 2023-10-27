В Нидерландах принимают ставки на вылет Аякса с элиты. Какой коэффициент?

Нидерландский букмекер ZEbet даёт 100.00 на прямой вылет «Аякса» во второй дивизион.

Сейчас один из самых известных клубов Европы, который еще недавно феерил в Лиге чемпионов, занимает предпоследнее 17-е место в элитном дивизионе.

У команды 5 очков после 7 сыгранных туров. Именно 17-я позиция напрямую отправляет в дивизион ниже. Чтобы играть в стыках, нужно занимать 16-е.

На чемпионство «Аякса» коэффициент составляет 125.00. Чемпионство впервые стало дороже вылета.

Интересно, что во 2-м дивизионе Нидерландов играет молодежная команда «Аякса», которая располагается на последней строчке.

23 октября руководство команды из Амстердама уволило главного тренера Мориса Стейна.

Таблица чемпионата Нидерландов