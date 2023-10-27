В Нидерландах принимают ставки на вылет Аякса с элиты. Какой коэффициент?
Клуб из Амстердама располагается на предпоследнем 17-м месте
Нидерландский букмекер ZEbet даёт 100.00 на прямой вылет «Аякса» во второй дивизион.
Сейчас один из самых известных клубов Европы, который еще недавно феерил в Лиге чемпионов, занимает предпоследнее 17-е место в элитном дивизионе.
У команды 5 очков после 7 сыгранных туров. Именно 17-я позиция напрямую отправляет в дивизион ниже. Чтобы играть в стыках, нужно занимать 16-е.
На чемпионство «Аякса» коэффициент составляет 125.00. Чемпионство впервые стало дороже вылета.
Интересно, что во 2-м дивизионе Нидерландов играет молодежная команда «Аякса», которая располагается на последней строчке.
23 октября руководство команды из Амстердама уволило главного тренера Мориса Стейна.
Таблица чемпионата Нидерландов
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