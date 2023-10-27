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Подолье
27.10.2023 13:30 – FT 0 : 1
Агробизнес
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Украина. Первая лига
27 октября 2023, 17:08 |
258
0

Первая лига. Агробизнес в гостях минимально обыграл Подолье

Гости смогли забить под конец встречи

27 октября 2023, 17:08 |
258
0
Первая лига. Агробизнес в гостях минимально обыграл Подолье
ФК Агробизнес

Сегодня, 27 октября, стартовал 14-й тур в группе А Первой лиги чемпионата Украины.

В Хмельницком местное «Подолье» минимально уступило «Агробизнесу» из Волочиска Хмельницкой области. Единственный гол у гостей ближе к концу матча забил Кристиан Свистун, который вышел на замену.

Первая лига, 14-й тур

27 октября

Подолье (Хмельницкий) – Агробизнес (Волочиск) – 0:1 (0:0)

Гол: Свистун, 77.

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Первая лига Украины Агробизнес Подолье Хмельницкий чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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