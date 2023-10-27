27.10.2023 13:30 – FT 0 : 1
Украина. Первая лига27 октября 2023, 17:08 |
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Первая лига. Агробизнес в гостях минимально обыграл Подолье
Гости смогли забить под конец встречи
27 октября 2023, 17:08 |
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Сегодня, 27 октября, стартовал 14-й тур в группе А Первой лиги чемпионата Украины.
В Хмельницком местное «Подолье» минимально уступило «Агробизнесу» из Волочиска Хмельницкой области. Единственный гол у гостей ближе к концу матча забил Кристиан Свистун, который вышел на замену.
Первая лига, 14-й тур
27 октября
Подолье (Хмельницкий) – Агробизнес (Волочиск) – 0:1 (0:0)
Гол: Свистун, 77.
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