Первая лига. Агробизнес в гостях минимально обыграл Подолье

Сегодня, 27 октября, стартовал 14-й тур в группе А Первой лиги чемпионата Украины.

В Хмельницком местное «Подолье» минимально уступило «Агробизнесу» из Волочиска Хмельницкой области. Единственный гол у гостей ближе к концу матча забил Кристиан Свистун, который вышел на замену.

Первая лига, 14-й тур

27 октября

Подолье (Хмельницкий) – Агробизнес (Волочиск) – 0:1 (0:0)

Гол: Свистун, 77.