Третьего титула не будет. Киченок завершила борьбу за WTA Elite Trophy
Людмила не смогла выйти в финал малого Итогового турнира
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на турнире WTA Elite Trophy, который проводится в китайском городе Чжухай.
Во втором туре группы под названием «Бугенвиллея» украинка и ее напарница Ульрикке Эйкери (Норвегия) проиграли тандему Мию Като / Алдила Сутджиади (Япония / Индонезия).
WTA Elite Trophy. Групповой этап
Людмила Киченок / Ульрикке Эйкери – Мию Като / Алдила Сутджиади – 3:6, 7:6(5), 6-10
В первом матче Киченок и Эйкери проиграли китайскому дуэту Ван Сию / Сюй Ифань. Два поражения означают завершение борьбы на турнире.
Людмила Киченок становилась чемпионкой двух последних розыгрышей малого Итогового турнира в Чжухае (2018 и 2019).
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