Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Третьего титула не будет. Киченок завершила борьбу за WTA Elite Trophy
WTA
27 октября 2023, 09:53 | Обновлено 27 октября 2023, 23:10
1136
2

Третьего титула не будет. Киченок завершила борьбу за WTA Elite Trophy

Людмила не смогла выйти в финал малого Итогового турнира

27 октября 2023, 09:53 | Обновлено 27 октября 2023, 23:10
1136
2
Третьего титула не будет. Киченок завершила борьбу за WTA Elite Trophy
Getty Images/Global Images Ukraine. Ульрикке Эйкери и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на турнире WTA Elite Trophy, который проводится в китайском городе Чжухай.

Во втором туре группы под названием «Бугенвиллея» украинка и ее напарница Ульрикке Эйкери (Норвегия) проиграли тандему Мию Като / Алдила Сутджиади (Япония / Индонезия).

WTA Elite Trophy. Групповой этап
Людмила Киченок / Ульрикке Эйкери – Мию Като / Алдила Сутджиади – 3:6, 7:6(5), 6-10

В первом матче Киченок и Эйкери проиграли китайскому дуэту Ван Сию / Сюй Ифань. Два поражения означают завершение борьбы на турнире.

Людмила Киченок становилась чемпионкой двух последних розыгрышей малого Итогового турнира в Чжухае (2018 и 2019).

По теме:
Стали известны все участницы 1/2 финала на малом Итоговом турнире WTA 2023
Стала известна вторая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Людмила Киченок WTA Elite Trophy Мию Като Ульрикке Эйкери Алдила Сутджиади
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва шоуменов. Монфис уступил Тиафо, взяв два медицинских тайм-аута в Вене
Теннис | 27 октября 2023, 00:05 0
Битва шоуменов. Монфис уступил Тиафо, взяв два медицинских тайм-аута в Вене
Битва шоуменов. Монфис уступил Тиафо, взяв два медицинских тайм-аута в Вене

Гаэль прервал винстрик из 6 матчей

Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
Бокс | 27 октября 2023, 11:45 0
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой

Мартин Баколе верит в победу большого парня

Брат Фьюри: «С Усиком будет не бой, а уничтожение»
Бокс | 27.10.2023, 18:49
Брат Фьюри: «С Усиком будет не бой, а уничтожение»
Брат Фьюри: «С Усиком будет не бой, а уничтожение»
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Футбол | 27.10.2023, 05:01
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
Бокс | 26.10.2023, 22:39
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arctic
Не зіграна пара, проти топової зіграної, і то добре тримались! 
Ответить
+3
Sashamar
Норвежка не того рівня тенісистка, щоб досягати чогось значущого. Та й Людмила почала здавати...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пятая победа подряд. Днепр-1 под ливнем обыграл Ворсклу
Пятая победа подряд. Днепр-1 под ливнем обыграл Ворсклу
25.10.2023, 16:53 19
Футбол
Барселона – Шахтер – 2:1. Дебют Марино Пушича. Видео голов и обзор матча
Барселона – Шахтер – 2:1. Дебют Марино Пушича. Видео голов и обзор матча
25.10.2023, 21:50 8
Футбол
Боевое поражение. Шахтер в гостях уступил Барселоне
Боевое поражение. Шахтер в гостях уступил Барселоне
25.10.2023, 21:41 154
Футбол
«Он лучше, чем любой продукт Барселоны». Фанаты сватают Судакова в Челси
«Он лучше, чем любой продукт Барселоны». Фанаты сватают Судакова в Челси
25.10.2023, 23:05
Футбол
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
27.10.2023, 10:07 1
Бокс
Холанд вошел в топ-20 бомбардиров ЛЧ. Сколько голов до Шевченко, Роналду?
Холанд вошел в топ-20 бомбардиров ЛЧ. Сколько голов до Шевченко, Роналду?
26.10.2023, 05:05 3
Футбол
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем