Третьего титула не будет. Киченок завершила борьбу за WTA Elite Trophy

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на турнире WTA Elite Trophy, который проводится в китайском городе Чжухай.

Во втором туре группы под названием «Бугенвиллея» украинка и ее напарница Ульрикке Эйкери (Норвегия) проиграли тандему Мию Като / Алдила Сутджиади (Япония / Индонезия).

WTA Elite Trophy. Групповой этап

Людмила Киченок / Ульрикке Эйкери – Мию Като / Алдила Сутджиади – 3:6, 7:6(5), 6-10

В первом матче Киченок и Эйкери проиграли китайскому дуэту Ван Сию / Сюй Ифань. Два поражения означают завершение борьбы на турнире.

Людмила Киченок становилась чемпионкой двух последних розыгрышей малого Итогового турнира в Чжухае (2018 и 2019).