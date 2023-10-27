Дарья Снигур – Кайса Ринальдо Перссон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Глазго (Шотландия).

В 1/4 финала соперницей украинки станет Кайса Ринальдо Перссон (№399 WTA). Встреча состоится вторым запуском, ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница сразится против Анны Броган (№344 WTA) или Хэрриет Дарт (№144 WTA).

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