ITF27 октября 2023, 13:20 | Обновлено 27 октября 2023, 16:05
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Дарья Снигур – Кайса Ринальдо Перссон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Глазго
27 октября 2023, 13:20 | Обновлено 27 октября 2023, 16:05
1771
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27 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Глазго (Шотландия).
В 1/4 финала соперницей украинки станет Кайса Ринальдо Перссон (№399 WTA). Встреча состоится вторым запуском, ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница сразится против Анны Броган (№344 WTA) или Хэрриет Дарт (№144 WTA).
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Комментарии 2
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Є перемога!!!
Проповзла, але досить натужно. Треба зосередитись, далі може бути дівчинка Дашиного рівня.
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