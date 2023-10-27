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  4. Дарья Снигур – Кайса Ринальдо Перссон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
27 октября 2023, 13:20 | Обновлено 27 октября 2023, 16:05
1771
2

Дарья Снигур – Кайса Ринальдо Перссон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Глазго

27 октября 2023, 13:20 | Обновлено 27 октября 2023, 16:05
1771
2
Дарья Снигур – Кайса Ринальдо Перссон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Transylvania Open. Дарья Снигур

27 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Глазго (Шотландия).

В 1/4 финала соперницей украинки станет Кайса Ринальдо Перссон (№399 WTA). Встреча состоится вторым запуском, ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница сразится против Анны Броган (№344 WTA) или Хэрриет Дарт (№144 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Дарья Снигур смотреть онлайн ITF Глазго
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
Є перемога!!!
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+1
Falko
Проповзла, але досить натужно. Треба зосередитись, далі може бути дівчинка Дашиного рівня.
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-1
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