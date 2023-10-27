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WTA
27 октября 2023, 08:10 | Обновлено 27 октября 2023, 09:54
608
0

Киченок / Эйкери – Като / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда WTA Elite Trophy

27 октября 2023, 08:10 | Обновлено 27 октября 2023, 09:54
608
0
Киченок / Эйкери – Като / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ульрикке Эйкери и Людмила Киченок

27 октября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA Elite Trophy, который проводится в китайском городе Чжухай.

Во втором туре группы под названием «Бугенвиллея» украинка и ее напарница Ульрикке Эйкери (Норвегия) сыграют против тандема Мию Като / Алдила Сутджиади (Япония / Индонезия). Поединок состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала встречи – 08:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч Киченок и Эйкери проиграли китайскому дуэту Ван Сию / Сюй Ифань.

Людмила Киченок становилась чемпионкой двух последних розыгрышей малого Итогового турнира в Чжухае (2018 и 2019).

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Людмила Киченок WTA Elite Trophy смотреть онлайн Ульрикке Эйкери Мию Като Алдила Сутджиади
Источник Sport.ua
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