Без Фритца, Рууда и Маррея. Определены четвертьфиналисты турнира в Базеле

26 октября завершились матчи 1/8 финала турнира АТР 500 в Базеле (Швейцария), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

Первый сеяный Хольгер Руне в двух сетах обыграл Себастьяна Баэса и в четвертьфинале сыграет против Томаса Мартина-Этчеверри, который выбил Сэра Энди Маррея.

Неожиданно проиграл второй номер посева Каспер Рууд. Норвежец уступил Доминику Штрикеру.

3-й сеяный Тейлор Фритц на трех тай-брейках проиграл Александру Шевченко. Интересно, что американец выиграл первый тай со счета 1:6.

АТР 500 Базель. Пары 1/4 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Хольгер Руне [1] – Томас Мартин-Этчеверри

Александр Шевченко – Феликс Оже-Альяссим

Нижняя часть турнирной сетки



Таллон Грикспор – Хуберт Хуркач

Уго Умбер – Доминик Штрикер