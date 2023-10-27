Без Фритца, Рууда и Маррея. Определены четвертьфиналисты турнира в Базеле
Первый сеяный Хольгер Руне обыграл Себастьяна Баэса
26 октября завершились матчи 1/8 финала турнира АТР 500 в Базеле (Швейцария), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.
Первый сеяный Хольгер Руне в двух сетах обыграл Себастьяна Баэса и в четвертьфинале сыграет против Томаса Мартина-Этчеверри, который выбил Сэра Энди Маррея.
Неожиданно проиграл второй номер посева Каспер Рууд. Норвежец уступил Доминику Штрикеру.
3-й сеяный Тейлор Фритц на трех тай-брейках проиграл Александру Шевченко. Интересно, что американец выиграл первый тай со счета 1:6.
АТР 500 Базель. Пары 1/4 финала
Верхняя часть турнирной сетки
Хольгер Руне [1] – Томас Мартин-Этчеверри
Александр Шевченко – Феликс Оже-Альяссим
Нижняя часть турнирной сетки
Таллон Грикспор – Хуберт Хуркач
Уго Умбер – Доминик Штрикер
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