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ATP
27 октября 2023, 00:20 | Обновлено 27 октября 2023, 00:43
346
0

Без Фритца, Рууда и Маррея. Определены четвертьфиналисты турнира в Базеле

Первый сеяный Хольгер Руне обыграл Себастьяна Баэса

27 октября 2023, 00:20 | Обновлено 27 октября 2023, 00:43
346
0
Без Фритца, Рууда и Маррея. Определены четвертьфиналисты турнира в Базеле
ATP. Хольгер Руне

26 октября завершились матчи 1/8 финала турнира АТР 500 в Базеле (Швейцария), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

Первый сеяный Хольгер Руне в двух сетах обыграл Себастьяна Баэса и в четвертьфинале сыграет против Томаса Мартина-Этчеверри, который выбил Сэра Энди Маррея.

Неожиданно проиграл второй номер посева Каспер Рууд. Норвежец уступил Доминику Штрикеру.

3-й сеяный Тейлор Фритц на трех тай-брейках проиграл Александру Шевченко. Интересно, что американец выиграл первый тай со счета 1:6.

АТР 500 Базель. Пары 1/4 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Хольгер Руне [1] – Томас Мартин-Этчеверри
Александр Шевченко – Феликс Оже-Альяссим

Нижняя часть турнирной сетки

Таллон Грикспор – Хуберт Хуркач
Уго Умбер – Доминик Штрикер

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Тейлор Фритц Энди Маррей Каспер Рууд ATP Базель Хольгер Руне Томас Мартин Этчеверри Александр Шевченко (теннис) Феликс Оже-Альяссим Таллон Грикспор Хуберт Хуркач Уго Умбер Доминик Штрикер Себастьян Баэс
Источник Sport.ua
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