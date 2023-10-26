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  4. Снигур вышла в 1/4 финала на 60-тысячнике ITF во Глазго
ITF
26 октября 2023, 18:15 | Обновлено 27 октября 2023, 02:57
1132
3

Снигур вышла в 1/4 финала на 60-тысячнике ITF во Глазго

Дарья в двух сетах обыграла Франсиску Жорже из Португалии

26 октября 2023, 18:15 | Обновлено 27 октября 2023, 02:57
1132
3
Снигур вышла в 1/4 финала на 60-тысячнике ITF во Глазго
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) продолжила побеждать на турнире ITF 60 в Глазго (Шотландия).

Во втором раунде третья сеяная украинка в двух сетах переиграла Франсиску Жорже из Португалии (№263 WTA).

Глазго. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Франсиска Жорже (Португалия) – 7:6(4), 6:2

Это был второй матч между теннисистками, украинка снова победила.

В следующем раунде Снигур сразится против Тамиры Пашек (№396 WTA) или Кайсы Ринальдо Перссон (№399 WTA).

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Дарья Снигур ITF Глазго
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Falko
Тут головне не розслабитись. А то буде як в Іллі. 1,5 тижні виносив усіх, хто під ракетку потрапляв, а сьогодні взяв і злив 700-й ракетці.
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+1
ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
Пора вигравати. Розклад добрий.
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+1
naverland
Следующая соперница тоже проходимая
Ответить
0
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