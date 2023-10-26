Снигур вышла в 1/4 финала на 60-тысячнике ITF во Глазго

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) продолжила побеждать на турнире ITF 60 в Глазго (Шотландия).

Во втором раунде третья сеяная украинка в двух сетах переиграла Франсиску Жорже из Португалии (№263 WTA).

Глазго. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Франсиска Жорже (Португалия) – 7:6(4), 6:2

Это был второй матч между теннисистками, украинка снова победила.

В следующем раунде Снигур сразится против Тамиры Пашек (№396 WTA) или Кайсы Ринальдо Перссон (№399 WTA).