ITF26 октября 2023, 18:15 | Обновлено 27 октября 2023, 02:57
1132
3
Снигур вышла в 1/4 финала на 60-тысячнике ITF во Глазго
Дарья в двух сетах обыграла Франсиску Жорже из Португалии
26 октября 2023, 18:15 | Обновлено 27 октября 2023, 02:57
1132
3
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) продолжила побеждать на турнире ITF 60 в Глазго (Шотландия).
Во втором раунде третья сеяная украинка в двух сетах переиграла Франсиску Жорже из Португалии (№263 WTA).
Глазго. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Франсиска Жорже (Португалия) – 7:6(4), 6:2
Это был второй матч между теннисистками, украинка снова победила.
В следующем раунде Снигур сразится против Тамиры Пашек (№396 WTA) или Кайсы Ринальдо Перссон (№399 WTA).
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Комментарии 3
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Тут головне не розслабитись. А то буде як в Іллі. 1,5 тижні виносив усіх, хто під ракетку потрапляв, а сьогодні взяв і злив 700-й ракетці.
Пора вигравати. Розклад добрий.
Следующая соперница тоже проходимая
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