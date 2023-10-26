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ATP
26 октября 2023, 17:09 | Обновлено 26 октября 2023, 18:58
282
1

Марченко не смог пробиться в 1/4 финала на челленджере в Италии

Илья проиграл на тай-брейке финального сета

26 октября 2023, 17:09 | Обновлено 26 октября 2023, 18:58
282
1
Марченко не смог пробиться в 1/4 финала на челленджере в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) не смог выйти в 1/4 финала на челленджере в Ортизеи (Италия).

В матче второго раунда восьмой сеяный украинец проиграл итальянцу Луке Джакомини (№699 ATP), который начинал борьбу на турнире в квалификационном раунде.

Ортизеи. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Лука Джакомини (Италия) – 6:4, 2:6, 6:7(5)

В 1/4 финала Джакомини сыграет против Франческо Форти (№312 ATP) или Федерико Гайо (№213 ATP), оба представляют Италию.

Отметим, что в первом раунде Марченко одолел обладателя уайлд-кард Лоренцо Роттоли (№433 ATP).

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Илья Марченко ATP Ортизеи
Источник Sport.ua
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SuperMario
Ну силенок уже не хватило,не так часто Илья уже так много матчей играет за полторы недели..
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