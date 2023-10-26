Марченко не смог пробиться в 1/4 финала на челленджере в Италии
Илья проиграл на тай-брейке финального сета
Украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) не смог выйти в 1/4 финала на челленджере в Ортизеи (Италия).
В матче второго раунда восьмой сеяный украинец проиграл итальянцу Луке Джакомини (№699 ATP), который начинал борьбу на турнире в квалификационном раунде.
Ортизеи. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Лука Джакомини (Италия) – 6:4, 2:6, 6:7(5)
В 1/4 финала Джакомини сыграет против Франческо Форти (№312 ATP) или Федерико Гайо (№213 ATP), оба представляют Италию.
Отметим, что в первом раунде Марченко одолел обладателя уайлд-кард Лоренцо Роттоли (№433 ATP).
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