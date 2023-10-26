Гаэль Монфис – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Вене
26 октября французский теннисист Гаэль Монфис (№89 ATP) продолжит выступления на хардовом турнире ATP 500 в Вене.
В матче второго раунда муж Элины Свитолиной сразится против Фрэнсиса Тиафо из США (№14 ATP). Матч состоится пятым запуском после поединка Сонего – Синнер. Ориентировочное время начала встречи – в 21:45 по Киеву.
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Это будет третий матч между теннисистами, счет равный.
В 1/4 финала победитель встречи сыграет против Янника Синнера (№4 ATP) или Лоренцо Сонего (№52 ATP).
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