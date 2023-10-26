Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Гаэль Монфис – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
26 октября 2023, 21:45 | Обновлено 27 октября 2023, 09:23
2952
0

Гаэль Монфис – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Вене

26 октября 2023, 21:45 | Обновлено 27 октября 2023, 09:23
2952
0
Гаэль Монфис – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

26 октября французский теннисист Гаэль Монфис (№89 ATP) продолжит выступления на хардовом турнире ATP 500 в Вене.

В матче второго раунда муж Элины Свитолиной сразится против Фрэнсиса Тиафо из США (№14 ATP). Матч состоится пятым запуском после поединка Сонего – Синнер. Ориентировочное время начала встречи – в 21:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третий матч между теннисистами, счет равный.

В 1/4 финала победитель встречи сыграет против Янника Синнера (№4 ATP) или Лоренцо Сонего (№52 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Без Монфиса. Стали известны все участники 1/4 финала в Вене
Битва шоуменов. Монфис уступил Тиафо, взяв два медицинских тайм-аута в Вене
Монфис стартовал с победы на турнире в Австрии
Фрэнсис Тиафо ATP Вена Гаэль Монфис смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
Бокс | 27 октября 2023, 11:45 0
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой

Мартин Баколе верит в победу большого парня

Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Бокс | 27 октября 2023, 01:10 1
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой вечер бокса

WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 27.10.2023, 08:30
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
БЛИЗНИЧЕНКО: «Поворознюк решил, что может не платить травмированным»
Футбол | 27.10.2023, 19:54
БЛИЗНИЧЕНКО: «Поворознюк решил, что может не платить травмированным»
БЛИЗНИЧЕНКО: «Поворознюк решил, что может не платить травмированным»
Повесила баранку и прошла на отказе. Снигур – в полуфинале турнира в Глазго
Теннис | 27.10.2023, 16:10
Повесила баранку и прошла на отказе. Снигур – в полуфинале турнира в Глазго
Повесила баранку и прошла на отказе. Снигур – в полуфинале турнира в Глазго
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пятая победа подряд. Днепр-1 под ливнем обыграл Ворсклу
Пятая победа подряд. Днепр-1 под ливнем обыграл Ворсклу
25.10.2023, 16:53 19
Футбол
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 7
Футбол
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
27.10.2023, 10:07 1
Бокс
«Он лучше, чем любой продукт Барселоны». Фанаты сватают Судакова в Челси
«Он лучше, чем любой продукт Барселоны». Фанаты сватают Судакова в Челси
25.10.2023, 23:05
Футбол
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
Боевое поражение. Шахтер в гостях уступил Барселоне
Боевое поражение. Шахтер в гостях уступил Барселоне
25.10.2023, 21:41 154
Футбол
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
26.10.2023, 18:59 4
Футбол
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер – на третьей позиции. Можно ли догнать Порту?
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер – на третьей позиции. Можно ли догнать Порту?
26.10.2023, 00:15 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем