Дарья Снигур – Францишка Жорже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Глазго (Шотландия).

Во втором раунде соперницей украинки станет Францишка Жорже из Португалии (№263 WTA). Встреча состоится четвертым запуском, ориентировочное время начала поединка – 16:10 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет второй матч между теннисистками, первый украинка выиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Тамиры Пашек (№396 WTA) или Кайсы Ринальдо Перссон (№399 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА