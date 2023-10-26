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ITF
26 октября 2023, 16:10 | Обновлено 26 октября 2023, 19:05
869
0

Дарья Снигур – Францишка Жорже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Глазго

26 октября 2023, 16:10 | Обновлено 26 октября 2023, 19:05
869
0
Дарья Снигур – Францишка Жорже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

26 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Глазго (Шотландия).

Во втором раунде соперницей украинки станет Францишка Жорже из Португалии (№263 WTA). Встреча состоится четвертым запуском, ориентировочное время начала поединка – 16:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет второй матч между теннисистками, первый украинка выиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Тамиры Пашек (№396 WTA) или Кайсы Ринальдо Перссон (№399 WTA).

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смотреть онлайн Дарья Снигур ITF Глазго
Источник Sport.ua
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