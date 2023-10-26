ITF26 октября 2023, 16:10 | Обновлено 26 октября 2023, 19:05
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Дарья Снигур – Францишка Жорже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Глазго
26 октября 2023, 16:10 | Обновлено 26 октября 2023, 19:05
869
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26 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Глазго (Шотландия).
Во втором раунде соперницей украинки станет Францишка Жорже из Португалии (№263 WTA). Встреча состоится четвертым запуском, ориентировочное время начала поединка – 16:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет второй матч между теннисистками, первый украинка выиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Тамиры Пашек (№396 WTA) или Кайсы Ринальдо Перссон (№399 WTA).
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