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  4. Минус еще один вингер. Игрок Динамо получил травму
Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 19:11 | Обновлено 23 октября 2023, 21:12
7968
12

Минус еще один вингер. Игрок Динамо получил травму

Самба Диалло выбыл на неопределенное время

23 октября 2023, 19:11 | Обновлено 23 октября 2023, 21:12
7968
12
Минус еще один вингер. Игрок Динамо получил травму
ФК Динамо Киев. Самба Диалло

«Динамо» объявило о том, что вингер Самба Диалло получил частичное повреждение задней крестообразной связки колена. Сейчас игрок находится на реабилитации.

Ближайшие 3-4 недели Диалло будет носить специальный брейс, а затем начнет индивидуальную программу восстановления.

В нынешнем сезоне Самба провел 6 матчей, результативными действиями не отметился.

Сейчас «Динамо» выступает без ключевого игрока Андрея Ярмоленко.

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Динамо Киев Самба Диалло Украинская Премьер-лига травма чемпионат Украины по футболу травма колена
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 12
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Gargantua
Перриса отправили в аренду, а на фланге теперь Шепелев играет
тоже гениальное решение
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+7
DK1961
Тренерский гений Луческу все равно его не видел в основе. ОНО зато видит в основе Сироту, Андриевского, Шепелева (особенно)...Ну как раньше видел самого великого форварда всех времен Беседина. Мрак. И безысходность полная...
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+6
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CheMP
повезло,что ДК не нужно на днях играть в ЛЧ,или в ЛЕ 
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+4
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umnuy2
что-то тёмнинький не показывает себя-казался перспективным в молодёже
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+2
kluchka_vova
він слабий.. йому з такою грою,яку він показує зараз,дуже рано до основи.. дай не вписується він у тактичні дії Динамо
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0
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