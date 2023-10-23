Минус еще один вингер. Игрок Динамо получил травму

«Динамо» объявило о том, что вингер Самба Диалло получил частичное повреждение задней крестообразной связки колена. Сейчас игрок находится на реабилитации.

Ближайшие 3-4 недели Диалло будет носить специальный брейс, а затем начнет индивидуальную программу восстановления.

В нынешнем сезоне Самба провел 6 матчей, результативными действиями не отметился.

Сейчас «Динамо» выступает без ключевого игрока Андрея Ярмоленко.