Украина. Премьер лига23 октября 2023, 19:11 | Обновлено 23 октября 2023, 21:12
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Минус еще один вингер. Игрок Динамо получил травму
Самба Диалло выбыл на неопределенное время
23 октября 2023, 19:11 | Обновлено 23 октября 2023, 21:12
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«Динамо» объявило о том, что вингер Самба Диалло получил частичное повреждение задней крестообразной связки колена. Сейчас игрок находится на реабилитации.
Ближайшие 3-4 недели Диалло будет носить специальный брейс, а затем начнет индивидуальную программу восстановления.
В нынешнем сезоне Самба провел 6 матчей, результативными действиями не отметился.
Сейчас «Динамо» выступает без ключевого игрока Андрея Ярмоленко.
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