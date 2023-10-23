Источник: в ближайшее время болельщиков допустят на трибуны

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в ближайшее время планируется допустить болельщиков на стадионы, которые сейчас (в основном) закрыты для фанов из-за угрозы ракетных ударов россии.

Сообщается, что на стадионы в зависимости от вместимости могут допустить около 1000 человек с учетом мер безопасности (наличие рядом бомбоубежища).

Решение в ближайшее время должны принять на уровне Министерства молодежи и спорта.

Вероятно, решение будет касаться не только футбола, но и матчей других видов спорта, которые сейчас проходят без болельщиков.