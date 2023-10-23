Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 18:17 | Обновлено 24 октября 2023, 06:59
4449
14

Источник: в ближайшее время болельщиков допустят на трибуны

Около 1000 человек смогут приходить на матчи

23 октября 2023, 18:17 | Обновлено 24 октября 2023, 06:59
4449
14
Источник: в ближайшее время болельщиков допустят на трибуны
ФК Шахтер

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в ближайшее время планируется допустить болельщиков на стадионы, которые сейчас (в основном) закрыты для фанов из-за угрозы ракетных ударов россии.

Сообщается, что на стадионы в зависимости от вместимости могут допустить около 1000 человек с учетом мер безопасности (наличие рядом бомбоубежища).

Решение в ближайшее время должны принять на уровне Министерства молодежи и спорта.

Вероятно, решение будет касаться не только футбола, но и матчей других видов спорта, которые сейчас проходят без болельщиков.

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российско-украинская война Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 14
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pol-55
А ТЦК на вході,чи виході.
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+6
Xzibit11
Кинотеатры, театры, балет, концерты... туда люди ходят, а на футбол нельзя.
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+6
Александр Шевченко
Не нойте, в Киеве Опера, все театры и концерт залы забиты людьми. И ничего, как-то справляются. 1000 человек не так много уж. 
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+5
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orakin29
А воні впевнені,що встигнуть евакуювати 1000 чоловік,доки летить ракета?А,якщо через 35 хвилин буде знову повітряна тривога?Що це буде за біготня?Навіщо?
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+1
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Первый Среди Равных
Путин: ок, понял
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+1
FootFun1
А у нас війна закінчилася?
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+1
New Zealander
Нафіга? Прилетить ракета, а потім Небензя скаже в ООН " мы всю трибуну снесли потому что там два АТОшника сидело"
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Alex T
Если жахнут по ним разок, то как дальше будет?
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0
Soyer
Деньги же не зря на строительство стадиона выделяются)
Современные войны это конечно нечто 
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0
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