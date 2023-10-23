Челси интересуется голкипером Арсенала
Аарон Рэмсдейл может перейти в другой лондонский клуб
«Челси» проявляет интерес к голкиперу «Арсенала» Аарону Рэмсдейлу. Об этом сообщает британский журналист Бен Джейкобс.
Рэмсдейлу в нынешнем сезоне приходится делить игровое время в «Арсенале» с испанским новичком команды Давидом Райей. Это может побудить 25-летнего голкипера сборной Англии на смену клуба.
В нынешнем сезоне Рэмсдейл провел за «Арсенал» 6 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 5 голов и дважды отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.
Ранее Рэмсдейл заявил о том, что у него хорошие отношения с Райей.
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