Челси интересуется голкипером Арсенала

«Челси» проявляет интерес к голкиперу «Арсенала» Аарону Рэмсдейлу. Об этом сообщает британский журналист Бен Джейкобс.

Рэмсдейлу в нынешнем сезоне приходится делить игровое время в «Арсенале» с испанским новичком команды Давидом Райей. Это может побудить 25-летнего голкипера сборной Англии на смену клуба.

В нынешнем сезоне Рэмсдейл провел за «Арсенал» 6 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 5 голов и дважды отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

Ранее Рэмсдейл заявил о том, что у него хорошие отношения с Райей.