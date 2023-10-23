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Англия
23 октября 2023, 17:21 | Обновлено 23 октября 2023, 17:32
413
0

Челси интересуется голкипером Арсенала

Аарон Рэмсдейл может перейти в другой лондонский клуб

23 октября 2023, 17:21 | Обновлено 23 октября 2023, 17:32
413
0
Челси интересуется голкипером Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмсдейл

«Челси» проявляет интерес к голкиперу «Арсенала» Аарону Рэмсдейлу. Об этом сообщает британский журналист Бен Джейкобс.

Рэмсдейлу в нынешнем сезоне приходится делить игровое время в «Арсенале» с испанским новичком команды Давидом Райей. Это может побудить 25-летнего голкипера сборной Англии на смену клуба.

В нынешнем сезоне Рэмсдейл провел за «Арсенал» 6 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 5 голов и дважды отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

Ранее Рэмсдейл заявил о том, что у него хорошие отношения с Райей.

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