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Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 16:50 | Обновлено 23 октября 2023, 16:57
309
0

Источник: Верес сохраняет доверие к Лавриненко, увольнять пока не будут

Тренер может продолжать работу

23 октября 2023, 16:50 | Обновлено 23 октября 2023, 16:57
309
0
Источник: Верес сохраняет доверие к Лавриненко, увольнять пока не будут
ФК Верес. Сергей Лавриненко

После очередного неудачного матча (поражение от «Руха» 2:5) руководство «Вереса» пока не планирует увольнение наставника Сергея Лавриненко.

Сообщается, что менеджмент провел индивидуальную беседу с тренером, однако сейчас у клуба нет намерений менять Лавриненко на другого специалиста.

В целом, «Верес» устраивает подход наставника к работе, поэтому пока изменений не будет.

Команда после десяти матчей чемпионата набрала лишь 6 очков.

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Верес Ровно Сергей Лавриненко Украинская Премьер-лига
Источник ТаТоТаке
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