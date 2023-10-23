Источник: Верес сохраняет доверие к Лавриненко, увольнять пока не будут

После очередного неудачного матча (поражение от «Руха» 2:5) руководство «Вереса» пока не планирует увольнение наставника Сергея Лавриненко.

Сообщается, что менеджмент провел индивидуальную беседу с тренером, однако сейчас у клуба нет намерений менять Лавриненко на другого специалиста.

В целом, «Верес» устраивает подход наставника к работе, поэтому пока изменений не будет.

Команда после десяти матчей чемпионата набрала лишь 6 очков.