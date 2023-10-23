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Лига чемпионов
23 октября 2023, 16:45 |
188
1

Тренер Баварии: «Наша цель – выход в четвертьфинал Лиги чемпионов»

Томас Тухель рассказал об амбициях команды

23 октября 2023, 16:45 |
188
1
Тренер Баварии: «Наша цель – выход в четвертьфинал Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против «Галатасарая» (14 октября, 19:45) рассказал о целях команды в нынешнем сезоне:

«Конкуренция сейчас настолько суровая, что групповой этап не может быть легким. Нужно быть бдительными и сосредоточенными все 90 минут.

В группе с «Галатасараем», «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагеном» нельзя позволить себе ни одной ошибки, а тем более двух, поэтому мы работаем над тем, чтобы стать надежнее и устойчивее.

Нашей целью всегда должен быть выход в четвертьфинал. Выиграв группу, в 1/8 финала вы сыграете с командой, занявшей второе место в своей группе. Дальше многое зависит от удачной жеребьевки».

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Томас Тухель Бавария Лига чемпионов Галатасарай
Источник УЕФА
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Комментарии 1
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Chystyi_stavok
Бля, подібну заяву я міг би почути хіба, що від умовного тренера "Лаціо" чи "Лейпцига", але аж ніяк не "Баварії"...
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