Жан ПО: «Сейчас я хочу играть только за Кривбасс»

Ивуарийский полузащитник «Кривбасса» Жан По рассказал о сложном этапе в начале карьеры в Кривом Роге:

«Было непросто, очень непросто. Ребята, директор, главный тренер, все мне в один голос говорили: «Спокойно, мы за тебя! Это лишь такой этап, все будет хорошо»! Сложно было с психологической точки зрения? Сложно, конечно, иногда в голове появлялись мысли. Почему все именно так?

Коллектив-топ! Честно, топ! Вообще топ! Даже когда я лечился и не играл, меня приглашали в ресторан и другие места, чтобы я хоть как-то отвлекся. Честно, я был рад, я был очень рад, когда наконец-то дебютировал, ведь долго не играл. Это был очень показательный момент, ведь клуб очень мне помог. Я очень рад играть за «Кривбасс»!

Если говорить о будущем, то сейчас я хочу играть только за «Кривбасс»! Я хочу помогать клубу прогрессировать. Чтобы клуб был как можно выше! Я хочу отдельно поблагодарить болельщиков, которые каждый раз, когда встречали меня в городе, спрашивали: «Ну что ты? Почему ты еще не на поле? Давай, мы за тебя! Мы ждем тебя на поле»! Это очень поднимало настроение. Поэтому, еще раз, спасибо болельщикам и я надеюсь, что мы в этом сезоне займем самые высокие места».

Напомним, «Кривбасс» подписал с Жаном По арендное соглашение еще в сентябре 2022 года, после чего несколько месяцев клуб ждал, пока игрок получит визу. Только в январе 2023 года Жан прибыл в расположение команды, которая в то время находилась на сборах в Турции. Там у футболиста обнаружили проблемы со здоровьем, которые возникли в результате перенесенной малярии.