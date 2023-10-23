Неймар провел 3 года карьеры в лазарете. Как с этим дела у других топ-звезд

18 октября 2023 года оказался черным днем для национальной сборной Бразилии по футболу. Мало того, что в эту дату «селесао» проиграли Уругваю (0:2) в отборе на ЧМ-2026, прервав свою рекордную 37-матчевую беспроигрышную серию в квалификациях на мундиаль, так еще и тяжелейшую травму получил безоговорочный лидер нынешней бразильской сборной и самая узнаваемая ее фигура – Неймар.

31-летний форвард, ныне выступающий в Саудовской Аравии за Аль-Хиляль, порвал крестообразные связки колена и повредил мениск, из-за чего по самым предварительным оценкам пропустит большую часть текущего клубного сезона и, возможно, сможет снова вернуться на поле лишь в мае 2024 года.

Проблемы с травмами у Неймара давно известны. Есть даже ощущение, что этот футболист перманентно обитает в лазарете, лишь ненадолго выбираясь оттуда и демонстрируя свой все еще достаточно высокий уровень игры.

Впрочем, ряд других топ-звезд современности за всю свою карьеру также немало намаялись с травмами. Предлагаем вам оценить небольшую подборку из футболистов мирового уровня, ранжированных по времени, проведенному в лазарете за всю карьеру, исходя из данных, представленных на портале Transfermarkt.

Антуан Гризманн

Возраст: 32 года

Гражданство: Франция

Клуб: Атлетико Мадрид

Дней в лазарете за всю карьеру: 108

Getty Images. Антуан Гризманн

Антуан Гризманн на протяжении последнего десятилетия является одним из самых результативных форвардов европейского футбола. Главное достоинство француза – стабильность, причем как в плане количества забитых мячей за сезон, так и с точки зрения матчей, которые нападающий может провести год от года.

Как правило, Гризманн в рамках национального чемпионата проводит более трех десятков поединков каждый сезон, и все это возможно благодаря отсутствию у француза хронических проблем со здоровьем и удаче, которая позволяет Антуану избегать очень серьезных повреждений.

Всего за свою профессиональную карьеру, по данным на текущий момент, Гризманн провел в лазарете 108 дней – чуть больше, чем три полноценных месяца. Самым тяжелым повреждением, которое вывело француза из игры на наибольший период явились мышечные проблемы, преследовавшие Гризманна в период с января по февраль минувшего года, когда форвард Атлетико был вынужден пропустить 46 дней подряд, на которые пришлось 9 официальных поединков «матрасников».

Мохамед Салах

Возраст: 31 год

Гражданство: Египет

Клуб: Ливерпуль

Дней в лазарете за всю карьеру: 137

Getty Images. Мохамед Салах

Одному из лидеров нынешнего Ливерпуля Мохамеду Салаху, как и Антуану Гризманну, удалось к началу четвертого десятка лет избежать большого количества серьезных повреждений. По этой причине египтянин в последние шесть сезонов в английской Премьер-лиге стабильно проводил по 34 и более поединка за чемпионат, забивая минимум по 19 мячей в ворота соперников.

Всего в лазарете Салах за всю профессиональную карьеру провел 137 дней, а его самой тяжелой травмой в карьере является разрыв боковой связки лодыжки, который Мохамед получил в начале ноября 2015 года, когда на правах аренды выступал в итальянской Серии А за Рому. Тогда египетский легионер провел в компании эскулапов и реабилитологов 28 дней своей жизни.

В Ливерпуле же максимальный срок, на который вылетал Салах, составляет 16 дней. И это одна из причин, почему «красные» так высоко ценят своего лидера и не стремятся продавать его куда-либо, даже имея на руках очень хорошие с экономической точки зрения предложения.

Роберт Левандовски

Возраст: 35 лет

Гражданство: Польша

Клуб: Барселона

Дней в лазарете за всю карьеру: 192

Getty Images. Роберт Левандовски

35-летнему Роберту Левандовски удалось стать одним из самых грозных голеадоров современного европейского футбола во многом благодаря отменной генетике и физической подготовке. Известно, что поляк очень тщательно следит за своим режимом, не употребляет вредной пищи и очень большое внимание уделяет интенсивности и качеству тренировок.

Благодаря этому Левандовски за всю свою профессиональную карьеру вынужден был пропустить только 192 дня, что суммарно эквивалентно одному полугодию, а это меньше, чем Неймар пропустит только от одного своего нынешнего повреждения…

Интересно, что медицинская карточка Левандовски на Transfermarkt в целом достаточно обширна и там немало записей. Однако большинство из них касаются проблем, которые выводили Роберта из строя на небольшой период времени: от 1 до 14 дней. Самым же серьезным повреждением к настоящему моменту в карьере польского топ-форварда остается травма большеберцовой кости, которую Левандовски получил еще в Баварии в феврале 2020 года и был вынужден провести в лазарете 28 дней, на которые пришлись 3 официальных матча мюнхенской команды.

Криштиану Роналду

Возраст: 38 лет

Гражданство: Португалия

Клуб: Аль-Наср

Дней в лазарете за всю карьеру: 407

Getty Images. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду также известен в футбольном мире как образцовый профессионал, что и помогло португальцу сделать головокружительную карьеру и являться одним из лучших игроков мирового футбола за всю его историю. В свои 38 лет Роналду все еще продолжает активные выступления, причем не только за саудовский Аль-Наср, но и за национальную сборную Португалии, с которой собирается как минимум принять участие в розыгрыше финальной части Евро-2024.

За всю профессиональную карьеру Роналду провел в лазарете 407 дней. Как правило, его повреждения носили несерьезный характер и чаще всего врачи просили Криштиану «отлежаться» несколько дней с целью предупредить потенциально более тяжелую травму. Однако несколько существенных повреждений в карьере португальского форварда все-таки случалось.

В период с 2007 по 2009 год Роналду трижды имел довольно серьезные проблемы с лодыжкой. Они начали преследовать португальца еще в Манчестер Юнайтед, когда он дважды на довольно продолжительный срок (46 и 70 дней) оказывался вне игры, а затем напомнили о себе уже в Реале (42 дня реабилитации в период с октября по ноябрь 2009 года). Впрочем, в дальнейшем лодыжка уже не особо беспокоила Роналду, и он лишь однажды оказывался вне игры на срок, превышающий один месяц. Произошло это летом 2016 года, когда Криштиану провел с врачами 59 дней, залечивая разрыв коллатеральной связки.

Лука Модрич

Возраст: 38 лет

Гражданство: Хорватия

Клуб: Реал

Дней в лазарете за всю карьеру: 510

Getty Images. Лука Модрич

Десятый номер Реала Лука Модрич, который в 2018 году был признан лучшим футболистом мира, получив Золотой мяч, также продолжает оставаться на топ-уровне, несмотря на то, что ему уже 38.

В своей карьере Модричу удалось избежать крайне тяжелых повреждений, хотя отдельные весьма серьезные проблемы со здоровьем у него все-таки случались. Например, в период с августа по октябрь 2009 года, когда Лука еще выступал за Тоттенхэм, хорватский хавбек был вынужден пропустить 56 дней из-за перелома голени. 112 дней Модрич провел в лазарете уже в мадридском Реале, когда с ноября 2014-го по март 2015-го залечивал травму подколенного сухожилия, а затем еще на 72 дня "выпал" из-за повреждения колена (апрель – июнь 2015 года), рецидив с которым у него произошел через год (сентябрь – ноябрь 2016-го), и отнял еще 39 дней полноценных выступлений.

В остальных случаях "общение" Модрича с эскулапами не затягивалось более чем на несколько недель, а в последние годы Лука, несмотря на пристойный по футбольным меркам возраст, и вовсе умудряется проводить по 35-40 поединков за сезон в рамках всех турниров – выдающийся показатель.

Карим Бензема

Возраст: 35 лет

Гражданство: Франция

Клуб: Аль-Иттихад

Дней в лазарете за всю карьеру: 534

Getty Images. Карим Бензема

5-кратный победитель Лиги чемпионов в рядах мадридского Реала Карим Бензема покинул стан "бланкос" летом нынешнего года, приняв решение продолжить карьеру в Саудовской Аравии, где интерес к сотрудничеству с ним проявил Аль-Иттихад. Нет сомнений, что Бензема мог бы быть полезным Реалу еще как минимум пару сезонов – по крайней мере, серьезных физических проблем у форварда не возникало и предпосылок к целесообразности завершения карьеры в ближайшем будущем не было.

За все время активных выступлений в профессиональном футболе Бензема пропустил 534 дня, которые провел на больничных койках и в различных восстановительных центрах. Примечательно, что ни разу Карим не оказывался вне игры на срок более чем два месяца. Самой же серьезной его проблемой со здоровьем в карьере остается растяжение мышц бедра, из-за которого форвард вынужден был пропустить 39 дней в период с начала октября по средину ноября 2015 года.

Лионель Месси

Возраст: 36 лет

Гражданство: Аргентина

Клуб: Интер Майами

Дней в лазарете за всю карьеру: 746

Getty Images. Лионель Месси

Один из лучших футболистов всех времен и народов Лионель Месси, который в свои 36 лет все еще продолжает активные выступления в футболе, перебравшись летом текущего года из французского Пари Сен-Жермен в американский Интер Майами, также не имел по ходу карьеры глобальных проблем со здоровьем, хотя на юношеском уровне, как утверждают некоторые источники, был вынужден прибегнуть к гормональной терапии из-за малого роста и тщедушного телосложения.

Всего из-за травм Месси провел в лазарете 746 дней в карьере, что равнозначно практически двум годам. Впрочем, как правило, Лионель выбывал из игры на срок до одного месяца, а случаи, когда травмы заставляли аргентинца находится на койке дольше этого срока можно пересчитать на пальцах одной руки.

В частности, на заре профессиональной карьеры Месси дважды сталкивался с весьма сложными повреждениями – разрывом мышечного пучка (вывел его из строя на 74 дня) и переломом плюсневой кости (87 дней). В ноябре 2013 года Лионель опять разорвал мышечный пучок, из-за чего пробыл на больничном 56 дней – до января 2014-го. Осенью 2015-го у Месси диагностировали трещину внутрисуставной связки колена, что вывело его из строя на 51 день, а последняя серьезная травма у Лионеля датирована периодом с начала августа по середину сентября 2019 года, когда аргентинец 42 дня маялся с травмированным коленом.

Неймар

Возраст: 31 год

Гражданство: Бразилия

Клуб: Аль-Хиляль

Дней в лазарете за всю карьеру: 1087

Любитель бразильской самбы и ярких вечеринок Неймар точно не может поставить себя в один ряд с Криштиану Роналду, Робертом Левандовски и Лукой Модричем по профессиональному отношению к работе. Лидера "селесао", который летом нынешнего года уехал из Пари Сен-Жермен в саудовский Аль-Хиляль, неоднократно подлавливали на различных нарушениях дисциплины, фотографируя и снимая видеоролики то в компании каких-то девиц, с которыми Неймар проводил время, невзирая не необходимость отдыха и соблюдения режима, то с сигаретами или элитным алкоголем.

Впрочем, до какого-то момента Неймару удавалось избегать тяжелых повреждений, но в феврале 2018 года он сломал плюсневую кость, и оказался в лазарете на 90 дней. Спустя год – в январе 2019-го – у бразильца произошел рецидив этого же повреждения, и теперь восстановление отняло у него еще 85 дней активных выступлений. Почти сразу после восстановления Неймар разорвал связки лодыжки (63 дня), затем маялся с повреждением подколенного сухожилия (37 дней), из-за чего 2019 год выдался для него откровенно неудачным.

Но и в дальнейшем перманентные проблемы со здоровьем вынуждали Неймара то и дело обращаться к медикам. То из-за лодыжки, то из-за приводящей мышцы… В конечном итоге, в феврале нынешнего года бразилец был прооперирован из-за проблем с лодыжкой, и восстановление заняло у него 130 дней. Летом форвард вернулся в строй, после чего сменил клуб и попытался все начать заново, но тут-то его и настигла самая тяжелая травма в карьере – надрыв крестообразной связки и проблемы с мениском. Минимум 200 дней Неймару придется провести на больничной койке и в восстановительных центрах, после чего лишь время покажет, насколько готовым бразилец будет к полноценному продолжению карьеры…

Текст: meta.ua/sport