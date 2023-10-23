Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар провел 3 года карьеры в лазарете. Как с этим дела у других топ-звезд
Бразилия
23 октября 2023, 16:22 | Обновлено 23 октября 2023, 17:49
1422
2

Неймар провел 3 года карьеры в лазарете. Как с этим дела у других топ-звезд

Бразилец – неоспоримый лидер по количеству дней, проведенных на больничном…

23 октября 2023, 16:22 | Обновлено 23 октября 2023, 17:49
1422
2
Неймар провел 3 года карьеры в лазарете. Как с этим дела у других топ-звезд
Getty Images/Global Images Ukraine

18 октября 2023 года оказался черным днем для национальной сборной Бразилии по футболу. Мало того, что в эту дату «селесао» проиграли Уругваю (0:2) в отборе на ЧМ-2026, прервав свою рекордную 37-матчевую беспроигрышную серию в квалификациях на мундиаль, так еще и тяжелейшую травму получил безоговорочный лидер нынешней бразильской сборной и самая узнаваемая ее фигура – Неймар.

31-летний форвард, ныне выступающий в Саудовской Аравии за Аль-Хиляль, порвал крестообразные связки колена и повредил мениск, из-за чего по самым предварительным оценкам пропустит большую часть текущего клубного сезона и, возможно, сможет снова вернуться на поле лишь в мае 2024 года.

Проблемы с травмами у Неймара давно известны. Есть даже ощущение, что этот футболист перманентно обитает в лазарете, лишь ненадолго выбираясь оттуда и демонстрируя свой все еще достаточно высокий уровень игры.

Впрочем, ряд других топ-звезд современности за всю свою карьеру также немало намаялись с травмами. Предлагаем вам оценить небольшую подборку из футболистов мирового уровня, ранжированных по времени, проведенному в лазарете за всю карьеру, исходя из данных, представленных на портале Transfermarkt.

Антуан Гризманн

Возраст: 32 года
Гражданство: Франция
Клуб: Атлетико Мадрид
Дней в лазарете за всю карьеру: 108

Getty Images. Антуан Гризманн

Антуан Гризманн на протяжении последнего десятилетия является одним из самых результативных форвардов европейского футбола. Главное достоинство француза – стабильность, причем как в плане количества забитых мячей за сезон, так и с точки зрения матчей, которые нападающий может провести год от года.

Как правило, Гризманн в рамках национального чемпионата проводит более трех десятков поединков каждый сезон, и все это возможно благодаря отсутствию у француза хронических проблем со здоровьем и удаче, которая позволяет Антуану избегать очень серьезных повреждений.

Всего за свою профессиональную карьеру, по данным на текущий момент, Гризманн провел в лазарете 108 дней – чуть больше, чем три полноценных месяца. Самым тяжелым повреждением, которое вывело француза из игры на наибольший период явились мышечные проблемы, преследовавшие Гризманна в период с января по февраль минувшего года, когда форвард Атлетико был вынужден пропустить 46 дней подряд, на которые пришлось 9 официальных поединков «матрасников».

Мохамед Салах

Возраст: 31 год
Гражданство: Египет
Клуб: Ливерпуль
Дней в лазарете за всю карьеру: 137

Getty Images. Мохамед Салах

Одному из лидеров нынешнего Ливерпуля Мохамеду Салаху, как и Антуану Гризманну, удалось к началу четвертого десятка лет избежать большого количества серьезных повреждений. По этой причине египтянин в последние шесть сезонов в английской Премьер-лиге стабильно проводил по 34 и более поединка за чемпионат, забивая минимум по 19 мячей в ворота соперников.

Всего в лазарете Салах за всю профессиональную карьеру провел 137 дней, а его самой тяжелой травмой в карьере является разрыв боковой связки лодыжки, который Мохамед получил в начале ноября 2015 года, когда на правах аренды выступал в итальянской Серии А за Рому. Тогда египетский легионер провел в компании эскулапов и реабилитологов 28 дней своей жизни.

В Ливерпуле же максимальный срок, на который вылетал Салах, составляет 16 дней. И это одна из причин, почему «красные» так высоко ценят своего лидера и не стремятся продавать его куда-либо, даже имея на руках очень хорошие с экономической точки зрения предложения.

Роберт Левандовски

Возраст: 35 лет
Гражданство: Польша
Клуб: Барселона
Дней в лазарете за всю карьеру: 192

Getty Images. Роберт Левандовски

35-летнему Роберту Левандовски удалось стать одним из самых грозных голеадоров современного европейского футбола во многом благодаря отменной генетике и физической подготовке. Известно, что поляк очень тщательно следит за своим режимом, не употребляет вредной пищи и очень большое внимание уделяет интенсивности и качеству тренировок.

Благодаря этому Левандовски за всю свою профессиональную карьеру вынужден был пропустить только 192 дня, что суммарно эквивалентно одному полугодию, а это меньше, чем Неймар пропустит только от одного своего нынешнего повреждения…

Интересно, что медицинская карточка Левандовски на Transfermarkt в целом достаточно обширна и там немало записей. Однако большинство из них касаются проблем, которые выводили Роберта из строя на небольшой период времени: от 1 до 14 дней. Самым же серьезным повреждением к настоящему моменту в карьере польского топ-форварда остается травма большеберцовой кости, которую Левандовски получил еще в Баварии в феврале 2020 года и был вынужден провести в лазарете 28 дней, на которые пришлись 3 официальных матча мюнхенской команды.

Криштиану Роналду

Возраст: 38 лет
Гражданство: Португалия
Клуб: Аль-Наср
Дней в лазарете за всю карьеру: 407

Getty Images. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду также известен в футбольном мире как образцовый профессионал, что и помогло португальцу сделать головокружительную карьеру и являться одним из лучших игроков мирового футбола за всю его историю. В свои 38 лет Роналду все еще продолжает активные выступления, причем не только за саудовский Аль-Наср, но и за национальную сборную Португалии, с которой собирается как минимум принять участие в розыгрыше финальной части Евро-2024.

За всю профессиональную карьеру Роналду провел в лазарете 407 дней. Как правило, его повреждения носили несерьезный характер и чаще всего врачи просили Криштиану «отлежаться» несколько дней с целью предупредить потенциально более тяжелую травму. Однако несколько существенных повреждений в карьере португальского форварда все-таки случалось.

В период с 2007 по 2009 год Роналду трижды имел довольно серьезные проблемы с лодыжкой. Они начали преследовать португальца еще в Манчестер Юнайтед, когда он дважды на довольно продолжительный срок (46 и 70 дней) оказывался вне игры, а затем напомнили о себе уже в Реале (42 дня реабилитации в период с октября по ноябрь 2009 года). Впрочем, в дальнейшем лодыжка уже не особо беспокоила Роналду, и он лишь однажды оказывался вне игры на срок, превышающий один месяц. Произошло это летом 2016 года, когда Криштиану провел с врачами 59 дней, залечивая разрыв коллатеральной связки.

Лука Модрич

Возраст: 38 лет
Гражданство: Хорватия
Клуб: Реал
Дней в лазарете за всю карьеру: 510

Getty Images. Лука Модрич

Десятый номер Реала Лука Модрич, который в 2018 году был признан лучшим футболистом мира, получив Золотой мяч, также продолжает оставаться на топ-уровне, несмотря на то, что ему уже 38.

В своей карьере Модричу удалось избежать крайне тяжелых повреждений, хотя отдельные весьма серьезные проблемы со здоровьем у него все-таки случались. Например, в период с августа по октябрь 2009 года, когда Лука еще выступал за Тоттенхэм, хорватский хавбек был вынужден пропустить 56 дней из-за перелома голени. 112 дней Модрич провел в лазарете уже в мадридском Реале, когда с ноября 2014-го по март 2015-го залечивал травму подколенного сухожилия, а затем еще на 72 дня "выпал" из-за повреждения колена (апрель – июнь 2015 года), рецидив с которым у него произошел через год (сентябрь – ноябрь 2016-го), и отнял еще 39 дней полноценных выступлений.

В остальных случаях "общение" Модрича с эскулапами не затягивалось более чем на несколько недель, а в последние годы Лука, несмотря на пристойный по футбольным меркам возраст, и вовсе умудряется проводить по 35-40 поединков за сезон в рамках всех турниров – выдающийся показатель.

Карим Бензема

Возраст: 35 лет
Гражданство: Франция
Клуб: Аль-Иттихад
Дней в лазарете за всю карьеру: 534

Getty Images. Карим Бензема

5-кратный победитель Лиги чемпионов в рядах мадридского Реала Карим Бензема покинул стан "бланкос" летом нынешнего года, приняв решение продолжить карьеру в Саудовской Аравии, где интерес к сотрудничеству с ним проявил Аль-Иттихад. Нет сомнений, что Бензема мог бы быть полезным Реалу еще как минимум пару сезонов – по крайней мере, серьезных физических проблем у форварда не возникало и предпосылок к целесообразности завершения карьеры в ближайшем будущем не было.

За все время активных выступлений в профессиональном футболе Бензема пропустил 534 дня, которые провел на больничных койках и в различных восстановительных центрах. Примечательно, что ни разу Карим не оказывался вне игры на срок более чем два месяца. Самой же серьезной его проблемой со здоровьем в карьере остается растяжение мышц бедра, из-за которого форвард вынужден был пропустить 39 дней в период с начала октября по средину ноября 2015 года.

Лионель Месси

Возраст: 36 лет
Гражданство: Аргентина
Клуб: Интер Майами
Дней в лазарете за всю карьеру: 746

Getty Images. Лионель Месси

Один из лучших футболистов всех времен и народов Лионель Месси, который в свои 36 лет все еще продолжает активные выступления в футболе, перебравшись летом текущего года из французского Пари Сен-Жермен в американский Интер Майами, также не имел по ходу карьеры глобальных проблем со здоровьем, хотя на юношеском уровне, как утверждают некоторые источники, был вынужден прибегнуть к гормональной терапии из-за малого роста и тщедушного телосложения.

Всего из-за травм Месси провел в лазарете 746 дней в карьере, что равнозначно практически двум годам. Впрочем, как правило, Лионель выбывал из игры на срок до одного месяца, а случаи, когда травмы заставляли аргентинца находится на койке дольше этого срока можно пересчитать на пальцах одной руки.

В частности, на заре профессиональной карьеры Месси дважды сталкивался с весьма сложными повреждениями – разрывом мышечного пучка (вывел его из строя на 74 дня) и переломом плюсневой кости (87 дней). В ноябре 2013 года Лионель опять разорвал мышечный пучок, из-за чего пробыл на больничном 56 дней – до января 2014-го. Осенью 2015-го у Месси диагностировали трещину внутрисуставной связки колена, что вывело его из строя на 51 день, а последняя серьезная травма у Лионеля датирована периодом с начала августа по середину сентября 2019 года, когда аргентинец 42 дня маялся с травмированным коленом.

Неймар

Возраст: 31 год
Гражданство: Бразилия
Клуб: Аль-Хиляль
Дней в лазарете за всю карьеру: 1087

Любитель бразильской самбы и ярких вечеринок Неймар точно не может поставить себя в один ряд с Криштиану Роналду, Робертом Левандовски и Лукой Модричем по профессиональному отношению к работе. Лидера "селесао", который летом нынешнего года уехал из Пари Сен-Жермен в саудовский Аль-Хиляль, неоднократно подлавливали на различных нарушениях дисциплины, фотографируя и снимая видеоролики то в компании каких-то девиц, с которыми Неймар проводил время, невзирая не необходимость отдыха и соблюдения режима, то с сигаретами или элитным алкоголем.

Впрочем, до какого-то момента Неймару удавалось избегать тяжелых повреждений, но в феврале 2018 года он сломал плюсневую кость, и оказался в лазарете на 90 дней. Спустя год – в январе 2019-го – у бразильца произошел рецидив этого же повреждения, и теперь восстановление отняло у него еще 85 дней активных выступлений. Почти сразу после восстановления Неймар разорвал связки лодыжки (63 дня), затем маялся с повреждением подколенного сухожилия (37 дней), из-за чего 2019 год выдался для него откровенно неудачным.

Но и в дальнейшем перманентные проблемы со здоровьем вынуждали Неймара то и дело обращаться к медикам. То из-за лодыжки, то из-за приводящей мышцы… В конечном итоге, в феврале нынешнего года бразилец был прооперирован из-за проблем с лодыжкой, и восстановление заняло у него 130 дней. Летом форвард вернулся в строй, после чего сменил клуб и попытался все начать заново, но тут-то его и настигла самая тяжелая травма в карьере – надрыв крестообразной связки и проблемы с мениском. Минимум 200 дней Неймару придется провести на больничной койке и в восстановительных центрах, после чего лишь время покажет, насколько готовым бразилец будет к полноценному продолжению карьеры…

Текст: meta.ua/sport

По теме:
Ключевой хавбек Баварии сломал руку
Исполнительный директор Реала: «Мы не планируем отпускать Модрича»
Лионель МЕССИ: «Горжусь тем, чего добился Интер Майами»
Неймар Лионель Месси Карим Бензема Лука Модрич Роберт Левандовски Антуан Гризманн Мохамед Салах выбор редакции травма
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал обвинили в расизме из-за одного фото
Футбол | 23 октября 2023, 14:37 15
Арсенал обвинили в расизме из-за одного фото
Арсенал обвинили в расизме из-за одного фото

В женской команде «Канониров» только белокожие футболистки

Источник: «Михайличенко может стать одноклубником Сидорчука»
Футбол | 23 октября 2023, 15:19 0
Источник: «Михайличенко может стать одноклубником Сидорчука»
Источник: «Михайличенко может стать одноклубником Сидорчука»

Украинец может пополнить ряды бельгийского «Вестерло»

ВИДЕО. Фартовый или гений? Как выглядел гол Мудрика с трибун
Футбол | 22.10.2023, 23:40
ВИДЕО. Фартовый или гений? Как выглядел гол Мудрика с трибун
ВИДЕО. Фартовый или гений? Как выглядел гол Мудрика с трибун
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
Футбол | 22.10.2023, 18:01
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
Успех Монфиса, титулы Марченко и Подрез, достижения Снигур и Соболевой
Теннис | 23.10.2023, 07:10
Успех Монфиса, титулы Марченко и Подрез, достижения Снигур и Соболевой
Успех Монфиса, титулы Марченко и Подрез, достижения Снигур и Соболевой
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Неймар давно вже забив на футбол і зосередився на покері, тусовках та своєму будиночку в Ріо. Просто за інерцією ще заробляє гроші, поки є лохи, які йому ще готові платити.
Ответить
+1
Octopus
Капец, Месси 2 года в лазарете провел, а казалось, что он почти ничего не пропускал,  почти никогда не травмировался и посетил все доступные соревнования и матчи, в этом и отчасти его успех, в малой травматичности. Очень много великих игроков, которым раскрыться не дали травмы. Роналду тоже много пропустил.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
22.10.2023, 11:35 2
Футбол
«Кто этот монстр, лол?» Фаны Жироны – про дубль Довбика в матче с Альмерией
«Кто этот монстр, лол?» Фаны Жироны – про дубль Довбика в матче с Альмерией
23.10.2023, 07:30 2
Футбол
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
22.10.2023, 03:40 8
Футбол
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
21.10.2023, 21:28 67
Футбол
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
22.10.2023, 09:21 5
Другие виды
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
21.10.2023, 21:01 14
Футбол
Свитолина в экстазе. Монфис стал победителем турнира ATP в Стокгольме
Свитолина в экстазе. Монфис стал победителем турнира ATP в Стокгольме
22.10.2023, 18:48 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем