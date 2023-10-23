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Молодежные турниры
23 октября 2023, 16:21 | Обновлено 23 октября 2023, 16:22
141
0

И.о. главного тренера женской сборной Украины U-19: «Сработаюсь с командой»

Наталья Игнатович поделилась первыми впечатлениями от женской юношеской сборной Украины

23 октября 2023, 16:21 | Обновлено 23 октября 2023, 16:22
141
0
И.о. главного тренера женской сборной Украины U-19: «Сработаюсь с командой»
УАФ. Наталия Игнатович

Наталья Игнатович, и.о. главного тренера женской сборной Украины U-19, поделилась первыми впечатлениями от новой для себя команды.

– Мы собрались во Львове 19 октября и в течение трех дней готовились на базе местного университета физической культуры. А началось все со знакомства с подопечными, ведь меня лишь совсем недавно назначили руководителем молодежки. В последнее время я работала на клубном уровне в соседней Польше.

– И какое впечатление произвели новые подопечные?

– Сработаемся! Тем более, что подавляющее большинство из них в сборную рекомендовала именно я. Обидно только, что за несколько дней до начала совместных тренировок во Львове травмировалась защитник донецкого «Шахтера» София Луцан. Ее заменила Виктория Шевцова из киевского «Динамо».

– Сторонницей каких тактических схем вы являетесь?

– 4-2-3-1, но на чужой половине поля она будет трансформироваться в 4-3-3.

– С помощниками в сборной уже определились?

– Да, это Владимир Левчук и Александр Дудник, а за подготовку вратарей отвечает Дмитрий Шутков – экс-голкипер национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера».

– Какой информацией о соперницах владеете?

– К сожалению, информации мало. Хорошо, что хотя бы есть видеозапись одного из последних матчей с участием нашего первого соперника – Армении. Хозяйки – цепкие, проворные, с ними будет непросто. А вот о сильных и слабых местах следующих оппоненток, из Люксембурга и Северной Македонии, узнаем, просмотрев их поединок в стартовом туре.

– О задачах в Армении нечего и спрашивать?

– Настрой боевой. Вернуться домой планируем с победой и путевкой в Лигу А чемпионата Европы.

С 24-го по 30 октября в Армении пройдет первый раунд отбора чемпионата Европы 2024 года (WU-19), в котором будет участвовать молодежная женская сборная Украины. Кроме хозяек, ее соперниками в группе 4 Лиги В будут также команды Северной Македонии и Люксембурга.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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