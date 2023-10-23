Испания23 октября 2023, 16:05 | Обновлено 23 октября 2023, 16:08
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Исполнительный директор Реала: «Мы не планируем отпускать Модрича»
Хосе Анхель Санчес опроверг слухи о январском переезде Луки Модрича в Саудовскую Аравию
23 октября 2023, 16:05 | Обновлено 23 октября 2023, 16:08
166
0
Исполнительный директор мадридского «Реала» Хосе Анхель Санчес опроверг слухи о январском переезде Луки Модрича в Саудовскую Аравию:
«Лука Модрич перейдет в чемпионат Саудовской Аравии в январе? Пока нет никаких переговоров с представителями этой лиги. Сейчас мы не планируем отпускать Модрича».
В этом сезоне 38-летний Лука Модрич провел 10 матчей за мадридский «Реал», но сыграл лишь 414 минут. На его счету ни одного результативного действия в этой кампании. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны американского «Интер Майами».
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