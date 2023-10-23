Исполнительный директор Реала: «Мы не планируем отпускать Модрича»

Исполнительный директор мадридского «Реала» Хосе Анхель Санчес опроверг слухи о январском переезде Луки Модрича в Саудовскую Аравию:

«Лука Модрич перейдет в чемпионат Саудовской Аравии в январе? Пока нет никаких переговоров с представителями этой лиги. Сейчас мы не планируем отпускать Модрича».

В этом сезоне 38-летний Лука Модрич провел 10 матчей за мадридский «Реал», но сыграл лишь 414 минут. На его счету ни одного результативного действия в этой кампании. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны американского «Интер Майами».