Впереди Реал. Барселона не будет рисковать лидерами в матче с Шахтером

По информации испанских СМИ, наставник «Барселоны» Хави не планирует в матче против «Шахтера» использовать игроков, которые только восстановились или близки к этому и теоретически могли бы выйти на поле.

В их числе Роберт Левандовски, Френки де Йонг, Жюль Кунде, Педри и Рафинья. Тренер надеется, что команда в Лиге чемпионов справится и без них.

В конце недели у каталонцев матч против «Реала». Игра с украинской командой состоится в среду.