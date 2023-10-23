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Испания
23 октября 2023, 15:50 | Обновлено 23 октября 2023, 16:15
660
8

Впереди Реал. Барселона не будет рисковать лидерами в матче с Шахтером

Хави будет беречь игроков

23 октября 2023, 15:50 | Обновлено 23 октября 2023, 16:15
660
8
Впереди Реал. Барселона не будет рисковать лидерами в матче с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

По информации испанских СМИ, наставник «Барселоны» Хави не планирует в матче против «Шахтера» использовать игроков, которые только восстановились или близки к этому и теоретически могли бы выйти на поле.

В их числе Роберт Левандовски, Френки де Йонг, Жюль Кунде, Педри и Рафинья. Тренер надеется, что команда в Лиге чемпионов справится и без них.

В конце недели у каталонцев матч против «Реала». Игра с украинской командой состоится в среду.

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Барселона Барселона - Шахтер Реал Мадрид Лига чемпионов Роберт Левандовски Френки де Йонг
Источник Marca
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Комментарии 8
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Gargantua
против Бильбао очень тяжело играли.
выручил 17-летний мальчик, вышедший на замену.
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+1
vok_vok
З нами вже й дублерів не хочуть виставляти. Пани сурки, до чого ж ви довели нашу легенду?.
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0
AK.228
Там і масажисти можуть зіграти не гірше умовного динамо/лнз 
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0
mastorent
та)) хватит и третьего состава))
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0
BEAN
Повторяется прошлогодняя ситуация с Реалом. У них тоже тогда было классико после матча с ШД, и они тоже выпустили полудубль, причем еще и пешком ходили по полю почти весь матч...)
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-1
FunnyCat_____
С дублем Барсы нужно ничейку брать топ клубу Украины 
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-3
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