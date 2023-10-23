Испания23 октября 2023, 15:50 | Обновлено 23 октября 2023, 16:15
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Впереди Реал. Барселона не будет рисковать лидерами в матче с Шахтером
Хави будет беречь игроков
23 октября 2023, 15:50 | Обновлено 23 октября 2023, 16:15
660
8
По информации испанских СМИ, наставник «Барселоны» Хави не планирует в матче против «Шахтера» использовать игроков, которые только восстановились или близки к этому и теоретически могли бы выйти на поле.
В их числе Роберт Левандовски, Френки де Йонг, Жюль Кунде, Педри и Рафинья. Тренер надеется, что команда в Лиге чемпионов справится и без них.
В конце недели у каталонцев матч против «Реала». Игра с украинской командой состоится в среду.
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